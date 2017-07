Bronzegießer Lothar Rieke schleift das Maul des Esels ab. Peter Siemering (links) und Georg Skalecki schauen dabei zu. (Christina Kuhaupt)

Früh am Morgen ist noch nicht so viel los in der Bremer Innenstadt. Ganz anders an der Statue der Bremer Stadtmusikanten: Dort herrscht bereits Hochbetrieb. Die Nase des Esels wird ausgebessert.



Notwendig geworden war die Reparatur, weil Unbekannte insgesamt fünf Buchstaben in die Bronzefigur gestanzt hatten. Andree Irretier von der Materialprüfungsanstalt vermutet, dass sie durch eine Art Stempel entstanden sind. Er zeigt auch sogleich ein Exemplar. Danach steht fest, dass er nicht der Täter sein kann. Das "H" – einer der eingestanzten Buchstaben –, das er dabei hat, ist deutlich kleiner als der Abdruck auf der Nase.



"Niemand hat es bemerkt"



Wie lange die Buchstaben auf der Nase des Esels prangten, ist unklar. "Niemand hat es bemerkt", sagt Landesdenkmalpfleger Georg Skalecki. Oder habe es nicht gemeldet. Nachdem die Beschädigung jedoch bekannt wurde, war klar, dass sie möglichst schnell beseitigt werden muss. "Um Nachahmungen zu verhindern", erklärt Skalecki. Die Reparatur findet am frühen Morgen statt, um den Publikumsverkehr nicht zu sehr zu beeinträchtigen. Die Stadtmusikanten sind schließlich Bremens beliebtestes Wahrzeichen.

Irretier ist vor Ort, um die Dicke der Statue zu prüfen. Denn eine Idee des Bronzegießers Lothar Rieke ist es, die Nase der Statue abzuschleifen. Das geht allerdings nur, wenn genügend Substanz vorhanden ist. Also muss Irretier messen. Er verwendet dazu ein Ultraschallgerät, trägt ein Gel an der Nase auf und fährt dann mit dem Gerät über die beschädigten Stellen.

Die Nase des Esels wird mit einem Bandschleifer behandelt. Lothar Rieke verwendet Aufsätze mit unterschiedlichen Stärken. (Christina Kuhaupt)



Allerdings ist die Statue uneben, dadurch ist das Messen schwierig. Er muss häufig kontrollieren und neu ansetzen. Nach ein paar Minuten dann das Ergebnis: Die Außenwand der Statue ist rund dreieinhalb Millimeter dick – mindestens. Denn die Messergebnisse schwanken zwischen dreieinhalb und fünf Millimetern. Es ist kein Problem, das Material abzuschleifen, die Buchstaben sind etwa einen halben Millimeter tief. Bei weniger als eineinhalb Millimeter Wandstärke sei ein Abschleifen nicht möglich gewesen, erklärt Landesdenkmalpfleger Georg Skalecki. "Dann hätten wir zu anderen Mitteln greifen müssen." Das Aufschweißen neuen Materials wäre eine Lösung gewesen. Eine teure Maßnahme und man hätte die Spuren der Arbeiten durch unterschiedliche Farben nachträglich erkennen können.



Die Nase glänzt nicht mehr



Nach Irretiers Messungen beginnt der Worpsweder Bronzegießer Lothar Rieke mit seiner Arbeit. Mit einem Schleifgerät fährt er über die Nase. Die ersten Buchstaben sind verschwunden. Danach greift Rieke zu einem anderen Schleifpapier. "Das dauert sonst zu lange", sagt er. Mit dem gröberen Aufsatz ist allerdings auch das Risiko größer. Ein Riss könnte entstehen oder Rieke könnte eine zu tiefe Einkerbung fräsen. Entsprechend nervös ist auch Georg Skalecki.



"Es geht immerhin um unser Wahrzeichen", sagt er, "die Bremer lieben ihre Stadtmusikanten." Rieke führt seine Arbeiten allerdings professionell und routiniert durch, jeder Handgriff sitzt. Die Buchstaben sind nach fünfzehn Minuten vollständig entfernt. Die Nase ist jedoch glattpoliert und glänzt sehr stark. Es folgen Schönheitsarbeiten. Mit einem feinen Metallschwamm raut Rieke die Nase des Esels etwas an, trägt eine Legierung auf. Von den Buchstaben ist längst nichts mehr zu erkennen. Die Nase glänzt auch nicht mehr so, sie passt sich der Farbe der Staute an. "Es ist gut geworden", sagt Skalecki. Die Operation ist also geglückt. Danach entfernt Rieke noch einige Klebereste von der Bronzestatue, poliert hier und da ein wenig. Insgesamt hat seine Arbeit rund 30 Minuten gedauert. Ob er nervös gewesen sei, an einem wichtigen Wahrzeichen zu arbeiten? "Nur, weil so viele Leute um mich herum standen."



Verkehrsverein übernimmt die Kosten



Einer dieser Menschen ist Peter Siemerung, Geschäftsführer des Bremer Verkehrsvereins. Der Verkehrsverein hat die Figur 1951 bei dem Bildhauer und Grafiker Gerhard Marcks bestellt. Nach langer Suche nach dem richtigen Platz stellte man die Staute dann 1953 an ihren bekannten Platz an der der Nordwestwand des Rathauses – leihweise zunächst. Es fehlte das Geld für einen Kauf. "Wir mussten die Mitglieder zur Kasse bitten und noch einen Kredit aufnehmen", erklärt Siemering. Dann, zwei Jahre später, war die Finanzierung gesichert und der Verein kaufte die Skulptur für 200 000 Deutsche Mark. "Seitdem fühlen wir uns für die Stadtmusikanten verantwortlich", sagt Siemering. Daher übernimmt der Verkehrsverein auch die anfallenden Kosten für die Reparatur der Nase. Statt 1000 Euro werden es wohl nur 100 sein. Kurz nachdem die Arbeiten beendet sind, kommen schon die ersten Touristen und schießen Erinnerungsfotos – ohne eingestanzte Buchstaben.