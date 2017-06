Wohnen auf dem Land: Die Einen finden es traumhaft, für Andere ist es eher nichts. (INGO MOELLERS)

Es ist und bleibt der Traum vieler Menschen: das eigene Haus mit Garten. Tagtäglich wird uns das Klischee der Familie, die Grillfeste im Grünen oder Spieleabende im riesigen Wohnzimmer veranstaltet, in der Werbung vorgelebt. Das Problem ist nur: Für viele Menschen lässt sich dieser Traum in einer Stadt wie Bremen kaum umsetzen.

Die Immobilienpreise haben in den vergangenen Jahren in der Hansestadt stark angezogen. Um in den begehrten Stadtteilen eine größere Wohnung oder gar ein Haus zu ergattern, brauchen Normalverdiener heute nicht nur eine große Portion Glück, sondern meist auch jede Menge Rücklagen. Schon längst übersteigt die Nachfrage das Angebot bei weitem.

Die Konsequenz für Bremen und die angrenzenden Landkreise lässt sich der Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft entnehmen: Während es in der Hansestadt zu wenig Häuser und Wohnungen gibt, wird in den Gemeinden rund um Bremen gebaut – oft auch über den Bedarf hinaus.

Sielings Einsatz ist richtig

Natürlich ist es richtig, wenn Bürgermeister Carsten Sieling sich für Bremen als wachsende Stadt einsetzt. Er wünscht sich, dass gerade junge Menschen und Familien nicht in die Nachbargemeinden abwandern, sondern innerhalb der Landesgrenzen bleiben. Mit Wohngebieten wie der Gartenstadt Werdersee, dem ehemaligen Büropark Oberneuland, dem Lesum-Park oder dem Entwicklungsgebiet Rennbahn versucht der Senat, die begehrten Steuerzahler zu halten.

Mehr zum Thema Gebaut wird auf dem Land Während in der Hansestadt Wohnungen fehlen, entstehen rund um die Stadt mehr Häuser als benötigt. ... mehr »

Doch für das Geld, das ein Reihenhaus im Büropark Oberneuland kostet, kann sich eine junge Familie auf dem Land ein doppelt so großes Haus mit doppelt so großem Garten leisten. Dagegen kann eine Stadt wie Bremen bei all ihren Bemühungen nicht anbauen. Denn der Platz in den Stadtgrenzen ist endlich, die Nachfrage und damit die Preise werden in den kommenden Jahren hoch bleiben.

Insofern bleibt vielen Familien nichts als der Umzug aufs Land – mit all seinen Vor- und Nachteilen. Denn fest steht: Dort lässt sich der alte Traum von den vier eigenen Wänden einfacher verwirklichen.