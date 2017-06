Am Hebel: Thomas Ripke. (Rafael Heygster)

Ihn wollte niemand mehr. Er wurde weggeworfen. Aussortiert und ausgemustert. Mit ihm wurde Schluss gemacht, für immer. Auf seiner Reise wurde er entzweit, seine bessere Hälfte hat ihn längst verlassen. Und so wirklich scheint er sich noch nicht mit seinem Schicksal abgefunden zu haben.

Wie er da im schlammbeschmierten 70er-Jahre-Blümchenstil-Kochtopf kauert, eingegangen und verdorrt wie eine Pflanze im Hochsommer. Als würde er nicht wahrhaben wollen, was vor ihm liegt. Als würde er sich verstecken wollen. Gelingen wird es ihm nicht. Sein Weg ist vorgezeichnet.

Das Müllheizkraftwerk in den Abendstunden. Jährlich können hier bis zu 550.000 Tonnen Müll verbrannt werden. (Rafael Heygster)

Er ist nun mal nur ein alter, kaputter Schuh, die linke Hälfte eines getrennten Paares. Ein ausgelaufenes Auslaufmodell. Ein echtes Original war er nie, nur die lieblose Replik eines alten Klassikers, des Chuck Taylors. Erst nahm man ihm seinen Schnürsenkel, dann seine Ehre. Zwischen alten Windeln ist er gelandet, in einem modrigen Kochtopf. Dort liegt er, der einst weiße Schuh, am Rande des Abgrunds, vor einem riesigen Krater, dem Annahme-Bunker des Müllheizkraftwerks Bremen. Und er ist kein Einzelfall. Denn Bremen wirft weg.

Der Mischer des Mülls

Rund 100.000 Tonnen Müll werden in den Haushalten der Stadt pro Jahr produziert. Was Bremen nicht mehr braucht, landet erst einmal in Findorff, im Müllheizkraftwerk. Seit fast 50 Jahren schon führt der Weg eines großen Teils des Bremer Mülls hierher. Neben Hausmüll türmen sich in Findorff auch Gewerbeabfälle und getrockneter Klärschlamm. Und eben dieser jämmerliche Schuh mit den bekannten blauen Streifen.

Im Müllwagen, gequetscht und dicht gedrängt an all die anderen Ausrangierten und Abgehalfterten, rollt er seinen letzten Stunden gen Findorff entgegen. Am Müllheizkraftwerk angekommen, leiten Radioaktivitäts- und Gewichtskontrollen den Anfang vom Ende des welken Schuhes und seiner Leidensgenossen ein. Ein paar Stunden später dann folgt der tiefe Fall.

Andre Brüggemann (v.l.), Andreas Olinski und Alfred Reinker machen eine kurze Pause, nachdem sie die riesige Baggerschaufel im Annahmebunker repariert haben. (Rafael Heygster)

Er purzelt hinab, metertief ins Becken des Bunkers, wo er rasch verschwindet in der Anonymität des Abfalls, begraben unter Bergen von bald beseitigtem Ballast, und darüber eine meterdicke Schicht aus beißendem Gestank.

Bis der Schuh wieder atmen kann, vergehen Stunden. Erst Thomas Ripke sorgt dafür. Doch retten wird auch Ripke ihn nicht. Ripke ist der Mischer des Mülls. Er thront weit oben, durch die verglaste Panorama-Front seines schummrigen Büros blickt er hinab auf ein Meer aus Müll. Von hier oben verschwimmen die Konturen der Aussortierten, fließen ineinander.

Immer wieder türmen sich neue Berge Weggeworfenes wie Wellen auf, brechen und legen sich als neue Schichten auf die Oberfläche des Meeres. Bis Ripke sich auf sie stürzt und sie packt mit seinem krakenartigen Greifarm, den er steuert.

Sein Leben endet, wie es begann: auf einem Fließband

Irgendwann erwischt es auch den grau gewordenen Schuh. Die Klauen des Greifarms wirbeln ihn durch die Luft. Große, noch erstaunlich gut aussehende Möbel, die fallen ihm auf in seinem Greifarm, sagt Ripke. Den Schuh aber registriert er nicht mal. Dafür genügt dessen Größe, eine 42, nicht. Dafür ist er zu klein, zu unscheinbar, zu schmutzig.

Nach dem Entladen werden noch kleinere Abfallreste mit dem Besen entfernt. (Rafael Heygster)

Nach wenigen Augenblicken taucht der gestreifte Schuh wieder unter. Er wirkt jetzt wie ein Fremdkörper. Alles um ihn herum ist so anders als er, größer, sperriger. Den Topf und die Windeln, an denen er vor seinem Fall noch klebte, ist er los, dafür pressen sich Kisten und kaputte Stühle an seine Sohle. Plötzlich kommt er ins Rollen. Sein Leben endet, wie es begann: auf einem Fließband.

Um ihm herum wird es langsam warm, es beginnt an der Sohle. Sie wird weich und zerläuft. Er schmilzt dahin. Es sind seine letzten Sekunden als Turnschuh. Dann geht er in Flammen auf, in einem Kessel, wo das Feuer bei über 1000 Grad wütet. Rauch steigt auf. Heiße Luft also, dafür war er noch gut genug. Immerhin. Später im Prozess treibt der Dampf eine Turbine an, die Strom und Wärme erzeugt.

Der grau gewordene Schuh ist immer noch grau, nur inzwischen kein Schuh mehr. Was von ihm übrig blieb, ist Schlacke, graue Asche für den Straßenbau. Man brachte ihn unter die Erde, beerdigte seine Überreste. Er liegt begraben unter dem Asphalt, irgendwo unter Bremens Straßen.