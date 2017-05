Bremen gegen die DFL: Innensenator Ulrich Mäurer bei der Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht. (Frank Thomas Koch)

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) muss sich auch weiterhin nicht an Mehrkosten für Polizeieinsätze bei sogenannten Hochrisikospielen in Bremen beteiligen. Das Verwaltungsgericht der Hansestadt Bremen gab am Mittwoch in erster Instanz einer entsprechenden Klage der DFL gegen einen Gebührenbescheid des Bundeslandes Bremen statt. Eine Berufung gegen das Urteil ist möglich.

Seit Mittwochfrüh hatte das Verwaltungericht Bremen verhandelt. Das Verwaltungsgericht unterschied in dem Rechtsstreit zwischen zwei gesetzlichen Ebenen, erläuterte die Vorsitzende Richterin Silke Benjes. Die, die die eigentliche Gebührenerhebung betrifft sowie die grundsätzlichere, verfassungsrechtliche Ebene.

2:1 für die DFL

Vor Gericht wurde am Mittwoch zunächst die untergesetzliche Ebene erörtert. Wie vor dem Verwaltungsgericht üblich, teilte die Vorsitzende Richterin den beiden Parteien zunächst das Ergebnis der Vorberatung durch die drei Berufsrichterinnen mit, die mit diesem Fall befasst sind.

Deren Position könnte mit 2:1 für die DFL gewertet werden: Einerseits stimmte das Verwaltungsgericht Bremern zu - die DFL ist Veranstalter und konnte deshalb für die Gebühren herangezogen werden. Andererseits meldeten die Richterinnen an zwei anderen Stellen deutliche Bedenken zur Rechtmäßigkeit der erhobenen Gebühr an.

Auch Werder ist Veranstalter

Denn unstrittig sei nicht nur die DFL Veranstalter der Fußballspiele, sondern auch der Verein Werder Bremen. Dies sei den Verantwortlichen der Innenbehörde auch durchaus bewusst gewesen. Dennoch habe man sich dafür entschieden, nur der DFL eine Rechnung zu schicken. Damit habe man ein Problem, so die Vorsitzende Richterin. „Warum hat man nicht zumindest an beide eine Rechnung geschickt?“ Hinzu komme, dass die Innenbehörde es unterlassen habe, der DFL dazulegen, welche Ermessensgründe zu dieser Entscheidung geführt haben.

Der zweite Aspekt, mit dem die DFL punkten konnte, betrifft die Frage der Bestimmtheit der Gebühr. Der Gesetzgeber sieht vor, dass die Höhe einer Gebühr, die ein Veranstalter zu entrichten hat, für ihn hinreichend bestimmt vorhersehbar sein muss. In dieser Hinsicht meldete das Gericht „erhebliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Gebührenbescheides“ an. Insbesondere was die Kosten für die auswärtigen Polizisten betrifft, die bei Hochrisikospielen in Bremen zum Einsatz kommen, würde das Bestimmtheitsgebot unterlaufen.

Öffentliche Sicherheit muss nicht in jedem Fall kostenlos sein

Ebenso deutlich, allerdings in die andere Richtung also pro Bremen, tendierte das Verwaltungsgericht hinsichtlich der verfassungsrechtlichen Bedenken. „Wir haben da keine Probleme mit“, erklärte Silke Benjes. Andere Beispiele wie etwa die Flugsicherheitsgebühr zeigten, dass die Gewährung der öffentlichen Sicherheit nicht in jedem Fall kostenlos sein müsse. Natürlich müsse der Staat seine Schutzfunktion erfüllen, doch dies bedeute nicht automatisch, dass er dafür keine Gebühren erheben dürfe.

Polizeieinsatz biete der DFL einen Vorteil

Auch den Einwand der DFL, der Veranstalter ziehe keinen Sondervorteil aus dem Polizeieinsatz, der diene vielmehr der Allgemeinheit, teilte das Gericht nicht. Die Maßnahmen der Polizei hätten einen sehr spezifischen Bezug zur Veranstaltung und daraus ergebe sich auch ein individuell zurechenbarer Vorteil für die DFL – die Polizei gewährleiste die gefahrlose Teilnahme der Besucher und die störungsfreie Durchführung der Veranstaltung.

Es geht um 425.718 Euro

Verhandelt wird am Verwaltungsgericht über eine Klage der DFL gegen einen entsprechenden Gebührenbescheid aus Bremen für das Heimspiel gegen den HSV im April 2015. Für dieses Spiel fordert Bremen 425.718 Euro von der DFL. Nicht die Gesamtkosten für den Polizeieinsatz, wohlbemerkt. Bei dem Gebührenbescheid geht es lediglich um "zusätzliche Kosten" für ein sogenanntes Hochrisikospiel.

So werden von den Sicherheitsbehörden Spiele genannt, bei denen mit erheblichen Auseinandersetzungen der rivalisierenden Fans zu rechnen ist. In der Regel betrifft dies pro Saison zwei oder drei Spiele. Um bei diesen Partien die Sicherheit gewährleisten zu können, sind erheblich mehr Polizisten im Einsatz als bei anderen Spielen, zum Teil deutlich über 1000. Bei "normalen" Spielen reichen 100 bis 150.

Die zusätzlichen Kosten für die Risikospiele können nicht dem Steuerzahler aufgehalst werden, argumentiert die Bremer Innenbehörde. Und versucht deshalb, die DFL über Gebührenbescheide an den Polizeikosten zu beteiligen.

Bremens Innensenator Ulrich Mäurer. (dpa)

Die Fußball Liga hält dagegen, dass die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung eine staatliche Aufgabe sei. Und hat deshalb nicht nur Widerspruch gegen die bislang eingegangenen Gebührenbescheide eingelegt - seit 2014 sind sechs Spiele betroffen, es geht inzwischen um eine Summe von weit über einer Million Euro -, sondern auch angekündigt, notfalls durch alle Instanzen gegen die Stadt Bremen zu klagen.

Ob dies notwendig sein wird, könnte bereits am Mittwochnachmittag feststehen. Doch ob tatsächlich schon eine Entscheidung verkündet wird, ließ die Vorsitzende Richterin ausdrücklich offen, bevor die Kammer sich zu einer zweistündigen Beratung zurückzog. In dieser Zeit müssen die Richter auch über einen Beweisantrag der DFL entscheiden. Der sieht die Vernehmung zahlreicher Polizeibeamter nicht nur aus Bremen, sondern auch aus Hamburg, Schleswig-Holstein und Hessen vor. Mit deren Hilfe soll geklärt werden, wo genau die Polizei in Bremen beim Spiel gegen den HSV welche Maßnahme durchgeführt hat. Und was davon mit der DFL abzurechnen ist.

