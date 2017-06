Mitte Mai hat das Verwaltungsgericht Bremen über die Klage der Deut­schen Fußball Liga gegen einen Gebührenbescheid der Polizei Bremen für den Ein­satz zusätzlicher Polizeikräfte bei einem Fußballspiel der Fußball-Bundesliga verhandelt. Bereits am Tage der mündlichen Verhandlung wurde das Urteil verkündet – der Klage wurde stattgegeben. Jetzt liegt auch die schriftliche Begründung für das Urteil vor.

Darin heißt es unter anderem, dass die DFL von der Bremer Innenbehörde durchaus zu Recht im Rahmen des Gebührenrechts als Veranstalterin des Fußballspiels qualifiziert worden war. Denn sie habe bestimmenden Einfluss auf die Veranstaltung der jeweiligen Bundes­liga-Spiele und deren Vermarktung und habe aus dem Spielbetrieb einen eigenen finanziel­len Vorteil.

Der Gebührenbescheid sei jedoch trotzdem rechtswidrig, da für die Berech­nung der Höhe der Gebühr kein hinreichend bestimmter Gebührentatbestand vorliege. Die entsprechende Vorschrift in der Kostenverordnung für die innere Verwaltung gebe dem Ver­anstal­ter nicht die Möglichkeit, die zu erwartenden Gebühren im Vorhinein zu kalkulie­ren, denn es erfolge – zumindest zum Teil – eine Abrechnung nach den tatsächlich angefalle­nen Kosten.

Der außerdem in der mündlichen Verhandlung erörterte Aspekt der Rechtmäßigkeit der Aus­wahl zwischen den möglichen Kostengläubigern DFL und Werder Bremen und auch die Frage der Verfassungsmä­ßigkeit der Er­mäch­ti­­gungs­grundlage für die festgesetzte Gebühr musste die Kam­mer vor diesem Hintergrund nicht entscheiden, betont das Verwaltungsgericht am Freitag in einer Pressemitteilung.

Diese Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig, die Parteien können gegen das Urteil binnen eines Monats Berufung einlegen.

Noch während der Verhandlung hatte Ligapräsident Reinhard Rauball angekündigt, sich in Kürze mit Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) in dieser Angelegenheit zu einem Gespräch zusammensetzen zu wollen. Dieses Treffen hat noch nicht stattgefunden. Beide Seiten wollten dafür zunächst die schriftliche Urteilsbegründung abwarten, hieß es.