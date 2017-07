Der Bürgerparkverein forderte von Radfahrern kürzlich mehr Rücksicht und will die Einhaltung der Parkordnung durchsetzen. (Christina Kuhaupt)

Das Problem ist mitnichten neu, doch es bleibt aktuell, denn eine Lösung ist nicht in Sicht. Es fehlt an Einsicht, an Toleranz, Respekt und Verständnis. Die Rede ist vom Radverkehr in Bremen. Der Bürgerparkverein will Konsequenzen aus alltäglichen Konfrontationen ziehen. Um sich nicht gleich einem Sturm der Entrüstung auszusetzen, soll die Parkordnung noch einmal mit guten Worten verdeutlicht werden. Doch wer nicht hören wollen wird, soll fühlen müssen, und das sind Radfahrer in Bremen nicht gewohnt.

Freilich ist Radfahrer nicht gleich Radfahrer. Gäbe es im Berufs- und Schulverkehr nicht eine ganze Reihe Teilnehmer, die regelmäßig alle Katzenaugen zudrücken, explodierte die Unfallstatistik. Wer nicht von einer Karosserie umschlossen ist, sondern höchstens einen Helm zur Selbstverteidigung hat, lässt sich eher überzeugen, hier und da zurückzustecken – auch zum Schutz vor seinesgleichen.

Straßenverkehrsordnung? Egal oder unbekannt.

Der Radverkehr steigt, die Umwelt dankt, Verkehrsschüler staunen: Weite Teile der Straßenverkehrsordnung sind einer Vielzahl von Radfahrern entweder nicht bekannt oder gleichgültig. Das Rad zu schieben, ist im Katechismus der Lässigkeit nicht vorgesehen. Als Lehrstück erster Güte dient die Baustelle am Stern, wo sich Radfahrer, kleine und große Fußgänger samt Hunden einen schmalen Streifen Weg teilen müssen. Fazit: Das Produktionsgeheimnis „eingebaute Vorfahrt“, das früher Limousinen vorbehalten gewesen sein soll, scheint mittlerweile auch in der Fahrradindustrie etabliert. Unlängst veröffentlichte die Versicherung „Cosmos Direkt“ eine Forsa-Umfrage, der zufolge ein Drittel der Befragten Radfahrer für rücksichtslos hält. Mehr als zwei Drittel der Interviewten waren laut Versicherung selbst Radfahrer.

Man ahnt, welches Drittel unter dem Radverkehr leidet – Selbstkritik scheint unter Radfahrern nicht unbedingt verbreitet. Bei Kritik vonseiten anderer werden meist zwei Argumentationslinien verfolgt: Die einen leiten Klagen umgehend an andere Verkehrsteilnehmer weiter, insbesondere an unachtsame oder skrupellose Autofahrer. Andere rechtfertigen sich mit der hohen Schule des Radfahrens: Wieso nicht überall fahren dürfen, wenn man doch stets höllisch aufpasst und keiner betagten Dame mit Rollator je ein Haar gekrümmt hat?

Und so wird der bremische Radfahrer im Straßenverkehr zum feurigen Bretaliener, für den nur eine Regel verbindlich ist: dass Regeln nur was für Prinzipienreiter und Erbsenzähler sind. Durch Ritterlichkeit und Galanterie verrät sich der Reaktionär. Im „Spiegel“ drückt sich der Unfallforscher Siegfried Brockmann dezenter aus: „Radfahrer sind umwegsensibel.“ Aus Bequemlichkeit ist es üblich, Radwege in falscher Richtung zu nutzen oder Bürgersteige für sich zu reklamieren. „Das ist eine Begründung, aber keine Entschuldigung“, so Brockmann.

Es ist kein großer Trost, aber Bremen ist kein Biotop des Hochmuts auf zwei Rädern. In anderen Großstädten sieht es nicht anders aus. Auf „Zeit Online“ fordert Matthias Breitinger: „Haltet Euch gefälligst an die Regeln!“ Der Mann muss Nerven haben, erwartungsgemäß strotzen nicht alle Kommentare unter seinem Text vor Sachlichkeit. „Substanzloses Bla“ heißt es da oder „Würde ich nach den Regeln fahren, wäre ich schon längst tot“. Der „Spiegel“ stellte vor sieben Jahren fest: „Gerichte konstatieren inzwischen eine ,verbreitete Disziplinlosigkeit‘ unter Bikern.“ Autor Holger Dambeck berichtete: „Ich habe recht, denn ich fahre Rad. Diese Haltung erlebe ich auf Berlins Straßen leider dauernd.“ In der „Welt“ vermutet Henryk M. Broder, der Besitz eines Rads sei „die Lizenz für besonders rabiates Benehmen“.

Es liegt aber nicht am Verkehrsmittel, die Lage ist trostloser. Im Straßenverkehr bricht sich Bahn, was auch anderswo zu beobachten ist und den Journalisten Jörg Schindler zu dem Buch „Die Rüpel-Republik“ veranlasste. Er schreibt: „Stoppschilder, Zebrastreifen, Tempolimits, ja Verkehrsregeln überhaupt betrachten offenbar viele als unerträglichen Eingriff in ihr Recht auf Selbstverwirklichung (...) Regelbruch ist zum Regelfall geworden.“ Es liegt wohl in der Natur des Menschen, für sich zu reklamieren, was andere sich herausnehmen. Regeln werden quasi zurückgebrochen. Es dürfte demnach nur eine Frage der Zeit sein, bis sich behelmte Fußgänger ins Getümmel stürzen: Kampfpassanten. Dann wird man selbstverständlich immer noch feststellen, dass in Bremen ganz wunderbar, entspannt und friedlich Auto-, Radfahren oder Zufußgehen ist, so etwa in der Zeit von 0 bis 5 Uhr.