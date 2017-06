Nicht nur die Körperspannung ist wichtig – die Tänzer sollen auch Spaß haben. Am Abend tanzen alle gemeinsam.

Wenn Olga Müller-Omeltchenko spricht, hören ihre Schüler der mehrfachen Tanzweltmeisterin andächtig zu. „Verbindung ist alles“, sagt sie der Gruppe von knapp 50 Tänzerinnen und Tänzern, die im Kreis um sie herum stehen. Das Wichtigste beim Tanzen, sagt sie, sei nicht die Verbindung zum Partner – es sei vor allem die Verbindung zum eigenen Körper. Und genau das sollen die Teilnehmer der Rumba-Stunde, die sie zusammen mit ihrem Partner Ralf Müller bei „Dancing Superstars“ im Congress Centrum Bremen gibt, lernen.

„Es ist wie im Flugzeug, wenn die Sauerstoffmasken runterfallen: Erst sich selbst die eigene Maske aufziehen, dann anderen helfen“, sagt Müller-Omeltchenko. Sie tanze schon ihr ganzes Leben lang, genauso wie ihr Tanzpartner und Ehemann Ralf Müller, mit dem sie zahlreiche Weltmeisterschaften gewann.

Beim offenen Training können alle Paare zeigen, was sie in den Workshops gelernt haben. (Rafael Heygster)

Die Grundlagen seien das Wichtigste, sagt sie, deshalb werden in ihrem Kurs keine atemberaubenden Figuren unterrichtet, sondern vor allem der korrekte Bewegungsablauf beim Rumba-Grundschritt. Zum Beispiel die genaue Verlagerung des Gewichts von einem Fuß auf den anderen. Die Spannung in der Körpermitte. Und die richtige Verbindung zum eigenen Körper und der gute Kontakt zum Partner.

Um sie herum stehen viele junge Tanzpaare und lauschen andächtig den Tipps der Profis. Unter ihnen sind auch Daniel Dingis und Natascha Velikina. Die beiden 18-jährigen Bremer gehören zum Grün-Gold-Club und tanzen seit mehr als fünf Jahren zusammen. Im letzten Jahr holten sie den deutschen Meistertitel im Lateintanz. Trotzdem sei ein solcher Kurs unglaublich, sagt Velikina.

"Die Basics sind das Wichtigste"

Denn auch wenn die beiden Weltmeister sich in der Trainingsstunde ganz auf die Grundschritte und kleine Bewegungsabläufe konzentrieren, könne sie hier viel lernen, sagt Velikina. „Die Basics sind das Wichtigste“, sagt sie. „Die kann man gar nicht oft genug trainieren.“ Sie und ihr Partner Dingis haben gerade die Wettbewerbssaison beendet, deswegen sei jetzt der richtige Zeitpunkt, noch einmal die grundsätzlichen Bewegungen zu verbessern. Denn man finde immer irgendwelche Fehler, sagt sie.

Kurze Erholung, bevor es im nächsten Workshop weitergeht. (Rafael Heygster)

Dingis und Velikina sind schon von Beginn an bei den „Dancing Superstars“ dabei. Die Veranstaltung findet schon zum vierten Mal statt. Die Idee zu der Großveranstaltung hatte Roberto Albanese, der seit 25 Jahren die erfolgreiche Lateinformation des Grün-Gold-Club Bremen trainiert.

Während Dingis und Velikina den Anweisungen von Müller und Müller-Omeltchenko folgen, marschiert Albanese zielstrebig und ohne Pausen durch das Kongresszentrum und kümmert sich darum, dass die Workshops alle glatt laufen. Hinter jeder Tür werden in den Kursen Posen korrigiert, Schritte perfektioniert und Haltungen verbessert.

Knapp 30 Trainer aus der ganzen Welt sind nach Bremen gereist, um in den 160 Workshops am gesamten Pfingstwochenende zu unterrichten. 32 Nationen seien in diesem Jahr in Bremen vertreten. „Doppelt so viele wie letztes Jahr“, sagt Albanese mit sichtlichem Stolz. Und die Tänzer und Trainer kommen gerne nach Bremen. „Hier sind einfach viele sehr gute Trainer an einem Ort“, sagt Ralf Müller. Deswegen unterricht er gerne bei „Dancing Superstars“.

Außerdem, sagt Olga Müller-Omeltchenko, sei es immer schön, Empfehlungen an die jungen Talente weiterzugeben. Sie will ihnen zeigen, wie sie das Publikum nicht nur beeindrucken, sondern auch berühren können. Und dafür müssen sie die Grundlagen ganz genau verstehen.

Die Grundlagen sind nicht nur für die Profitänzer im Congress Centrum wichtig. Uwe Ledwon und Gesine Hühn, beide 60 Jahre alt, sind hierher gekommen, um richtig Salsa tanzen zu lernen. Die beiden Bremer planen im Dezember eine sechswöchige Reise nach Südamerika.

Dancing Superstars Festival Sonntagsreportage (Rafael Heygster)

Deshalb besuchen sie einmal die Woche einen Salsakurs. Bei den „Dancing Superstars“ allerdings wollen sie die Chance nutzen, von internationalen Trainern zu lernen – um auch richtig für ihre Reise ausgerüstet zu sein.

Schon am ersten Tag der Veranstaltung sind die Workshops gut gefüllt, viele der Tänzer besuchen drei oder vier Kurse in Folge. So stehen bei Dingis und Velikina neben Rumba auch noch zwei Cha-Cha-Kurse auf dem Programm, bevor am Abend das offene Training ansteht.

Die Stimmung ist ausgelassen, viele kennen sich schon seit Jahren und begrüßen sich herzlich. Die Tanzrichtungen wechseln rasant zwischen Cha-Cha und Wiener Walzer. Damit jeder zeigen kann, was er gelernt hat.