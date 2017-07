Symbolbild (dpa)

Der Unfall ereignete sich gegen 8.40 Uhr. "Ein 44 Jahre alter LKW-Fahrer ist einem verkehrsbedingt langsam vorausfahrenden Laster hinten aufgefahren und hat diesen auf einem im Stauende stehenden LKW geschoben", sagt Polizeisprecher Nils Mathiesen. Im Anschluss sei noch ein vierter Laster in die Unfallstelle gefahren.

Ein Rettungshubschrauber musste daraufhin auf der Autobahn landen, um einen Notarzt zur Unfallstelle zu bringen. Der Verkehr wird einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. "Unterm Strich haben wir drei Schwerverletzte", sagt Mathiesen.

Zwei Fahrer waren im Führerhaus eingeklemmt und mussten laut des Polizeisprechers von der Feuerwehr befreit werden. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im sechsstelligen Bereich. Die Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme dauern noch an und werden laut Mathiesen bis zum frühen Nachmittag anhalten. Der Verkehr staut sich bereits in Richtung Osnabrück vor dem Bremer Kreuz und durch die Baustelle in diesem Bereich ebenfalls bis zur Anschlussstelle Groß-Ippener. Zwischen Posthausen und Bremen-Arsten erstreckt sich der Stau auf 14 Kilometer. (wk)

---der Artikel wurde um 12.55 Uhr aktualisiert---