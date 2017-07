Bremen und Niedersachsen haben 2010 die Ehrenamtskarte eingeführt. (dpa)

Freiwillige Feuerwehr, Sportverein, Kirche oder Umweltorganisation – sie alle könnten ohne ehrenamtliche Helfer kaum bestehen. Als Anerkennung für dieses Engagement haben Bremen und Niedersachsen 2010 als erste Bundesländer die Ehrenamtskarte eingeführt. Wer sie vorlegt, kann bei mittlerweile 1370 Anbietern in beiden Bundesländern Vergünstigungen in Anspruch nehmen.

Und die Karte kommt an, das zeigt die Antwort der Sozialbehörde auf eine Kleine Anfrage der CDU-Fraktion. Bis Mitte März dieses Jahres sind insgesamt gut 2700 Ehrenamtskarten in Bremen ausgegeben worden – knapp 2190 davon in der Stadt Bremen und 212 in Bremerhaven.

318 Inhaber leben zwar in Niedersachsen, engagieren sich aber bei Vereinen und Initiativen in der Hansestadt. Die weitaus meisten freiwilligen Helfer (gut 1400), die eine Ehrenamtskarte beantragt haben, sind in den Bereichen Soziales, Jugend und Senioren aktiv.

Auch junge Leute nutzen die Karte

Fast gleichauf liegt die Zahl für die Kirchen (429) und Feuerwehr, Rettungsdienst sowie Katastrophenschutz (423). Deutlich seltener wurde dagegen ein Engagement im Umweltbereich angegeben (77). Das, was die Unterstützerinnen und Unterstützer – gut 1570 Karteninhaber sind Frauen, der Anteil der Männer liegt knapp mit 1140 etwas darunter – vor allem brauchen, ist Zeit.

Deshalb sind die meisten Ehrenamtlichen im Rentenalter (1130). Aber auch junge Leute zwischen 14 und 29 Jahren nutzen die Ehrenamtskarte (72 in Bremen und 6 in Bremerhaven). Gerade für diese Altersgruppe will das Sozialressort weitere Partner finden, um attraktive Vergünstigungen anbieten zu können.

Die Ehrenamtskarte ist drei Jahre lang gültig, kann aber verlängert werden. Ausgestellt wird sie zu den Stichtagen 15. März und 15. September von der Sozialbehörde. Die Zahl der Angebote, bei denen Vergünstigungen in Anspruch genommen werden können, ist nach Ressortangaben stetig gestiegen.

Bremen nimmt Spitzenposition ein

Die Liste kann im Internet unter www.freiwilligenserver.de abgerufen werden. Wie groß das freiwillige Engagement in Bremen tatsächlich ist, lässt sich jedoch nicht an den Zahlen der ausgegebenen Karte ablesen: Laut Sozialbehörde haben im Jahr 2014 im Land Bremen gut 42 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner ab 14 Jahren Vereine und Initiativen unentgeltlich unterstützt.

Damit waren 246.000 Bremerinnen und Bremer in diesem Bereich aktiv. Unter den Stadtstaaten nimmt Bremen damit die Spitzenposition ein, heißt es in der Antwort auf die Kleine Anfrage.