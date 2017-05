Zwei Künstler zeigen auf dem Marktplatz, was man mit Müll machen kann – Musik, zum Beispiel. (Christina Kuhaupt)

„Da ins Gestrüpp zu kriechen, war nicht schlimm“, winkt Kristian ab. Vor allem Flaschen aus Glas und Plastik hat der Elfjährige im Huckelrieder Park zu Tage gefördert. Aber auch alte Verpackungen und Zigarettenschachteln füllten die Müllsäcke von ihm und den Mitstreitern aus seiner Grundschulklasse. Bei warmen Sommerwetter, mit Eistüte in der Hand lässt sich davon in der Rückschau natürlich cool erzählen.

Zusammen mit Kristian haben noch rund 20 000 weitere Helfer unter dem Motto „Bremen räumt auf“ allerdings schon am Wochenende vom 31. März bis 1. April Müll gesammelt. Jetzt, am Sonnabend, folgte der Dank an die Helfer in Form eines großen Abschlussfestes auf dem Marktplatz. Und für jeden Müllsammler gab es einen Eisgutschein und die BSAG-Fahrkarte, um auch kostenlos dazukommen zu können.

Anerkennung für die Ehrenamtlichen

Dieses Angebot hat auch Yvonne aus Bremen-Marßel genutzt. Die 27-Jährige hat gemeinsam mit Mann und Tochter vor allem die Spielplätze in ihrem Quartier gereinigt. „Flaschen, Scherben, Kippen und Plastik“, beschreibt sie ihre Funde und bedauert, dass in ihrem Stadtteil nur wenige aktiv geworden seien. „Am Ende standen da eigentlich nur unsere Säcke“, meint sie. Eigens für die Aktion hat sie sogar Greifarme gekauft, um sich nicht immer wieder bücken zu müssen. Immerhin: „Wir haben bei der Arbeit viel Zuspruch von älteren Anwohnern bekommen“, freut sie sich.

Diese Anerkennung für die Ehrenamtlichen ist wichtig und spornt an, weiß auch die Moderatorin Alisa Sophie Häger von Radio Energy Bremen, die an diesem Nachmittag durch das Programm des Abschlussfestes führt, das den Einsatz der zahlreichen Freiwilligen würdigen soll. Die in Aussicht gestellte freie Eiskugel ist insbesondere für die rund 14 000 Müllsammler unter 18 Jahren das Wichtigste, was sich immer wieder in langen Schlangen vor dem Stand bemerkbar macht.

Aber auch Hüpfburg, Spielezelt und Kinderschminken werden gut frequentiert. Pizza, Kaffee, kalte Getränke, Bier und Burger für Erwachsene und Eltern an den Klapptischen mitten auf dem Marktplatz kosten hingegen Geld. Aber die Live-Musik ist frei: James Houlahan aus Los Angeles und Mona Stoppe aus Norden lösen sich mit klassischen Folksongs und Eigenkompositionen zur Gitarre ab. Für Abwechslung sorgt ein Trommelduo, das aus alten Farbeimern, Röhren, Flaschen und einem Einkaufswagen sein Schlagzeug zusammengesucht hat und damit das Müllproblem noch einmal anschaulich und unüberhörbar in Szene setzt.

Gut sichtbar waren auf der Bühne auch die Kisten mit mehreren zehntausend eingesammelten Kronkorken. Denn „Bremen räumt auf“ unterstützt in diesem Jahr den Verein Amebii Ghana e.V., der aus dem Erlös des Weißblechs der Kronkorken Krankenversicherungen für Kinder in Ghana finanziert. Für nur 4,50 Euro kann bereits zwei Jahre lang eine Versicherung bezahlt werden.

Gefährdung für Seevögel und Meerestiere

Insgesamt wurden an den beiden Tagen mehr als 25 Tonnen Müll gesammelt – drei volle Fahrzeugladungen für die Profis des Entsorgungsunternehmens Eno. Besondere Funde wie alte Matratzen oder ausrangierte Toaster, Kindersitze und Bremsscheiben gab es vor allem an den Weserufern. Hier hatte der BUND sich erstmals mit einer besonderen Aktion beteiligt, bei der auch die Fährschiffe von Hal Över halfen.Eine Gruppe von rund 60 Helfern wurde nämlich per Schiff ans Lankenauer Höft sowie zur Weichen Kante gebracht, wo sie vor allem Plastikmüll aus den Uferzonen fischten.

„Diese Kunststoffe gelangen über die Weser früher oder später ins Meer und gefährden dort Seevögel und Meerestiere“, weist Jana Hoffmann vom BUND auf die Dimension dieses Müllproblems hin, die weit über Bremen hinausragt. Darüber hat die Ehrenamtliche des Naturschutzverbandes auf dem Abschlussfest an einem Infostand sowie in ihrem Interview mit Moderatorin Alisa auf der Bühne neben dem Roland informiert.

„Bremen räumt auf“ fand in diesem Jahr bereits zum 15. Mal statt. Initiiert werden die Aktionen alljährlich von der swb AG, der WESER-KURIER Mediengruppe, dem Senator für Umwelt, Bau und Verkehr, der Entsorgung Nord GmbH, der Sparkasse Bremen AG und der GEWOBA Aktiengesellschaft Wohnen und Bauen.