Große Freude: Die Absolventen feierten sich an diesem Tag selbst und ließen am Ende nach alter Tradition die Hüte fliegen. (Christian Kosak)

Gleich wird es heißen, dies sei ein Meilenstein. Die Absolventen der Jacobs University werden vorher mit Präsidentin Katja Windt in den großen Saal schreiten, das Publikum wird applaudieren. Doch noch stehen die Absolventen in ihren langen blauen Talaren aufgereiht in einem Flur und warten geduldig. Dieser Tag ist präzise geplant, er wird genauestens dirigiert.

Im Saal sitzen bereits Kommilitonen, Eltern, Geschwister, Professoren – und ein weltberühmter Wissenschaftler. Denn zum Abschluss des akademischen Jahres gibt es an diesem Freitag einen besonderen Gast. Randy Schekman ist nach Bremen-Nord gekommen. Der Biochemiker ist Träger des Medizin-Nobelpreises für seine Arbeit über die Transportprozesse in Zellen.

Um eine ganz andere Wissenschaft geht es zunächst in der Begrüßung der Präsidentin. „Unser nächstes Forschungsprojekt soll sich einer bedeutenden globalen Herausforderung stellen“, scherzt Windt, „einer präzisen Wettervorhersage“. In der ganzen Woche sei schließlich für den Tag der Tage schlechtes Wetter prognostiziert worden. „Es sollte definitiv regnen und alle pitschnass werden.“ Deshalb überlegte man bereits, den traditionellen Hutwurf der Absolventen nach drinnen zu verlegen. „Das müssen Fake News gewesen sein“, sagt Windt angesichts des guten Wetters mit ironischem Unterton.

Nobelpreisträger Randy Schekman bekam die Ehrendoktorwürde von Präsidentin Katja Windt. (Christian Kosak)

Der amerikanische Präsident Donald Trump ist dann direkt oder indirekt auch in weiteren Reden präsent. Der Masterabsolvent Ingmar Nils Sturm betont, wie wichtig kritisches Denken entgegen den sogenannten alternativen Fakten sei. „Wir müssen die Politik und Autoritäten kritisieren. Selbst wenn sie uns einschüchtern und es uns Angst macht.“

Nobelpreisträger Schekman macht vor allem Mut: „Die Möglichkeiten für Entdeckungen sind größer als je zuvor. Der Stand der Wissenschaft auf der ganzen Welt ist so stark wie niemals zuvor.“ Keine Politik könne dabei den Menschen auf seinem Weg stoppen, Wissen über die Natur zu erlangen. Derzeit sei eine Skepsis gegen den Klimawandel in Amerika zu beobachten, sagt der Wissenschaftler. Skepsis sei zu begrüßen, doch sie dürfe nicht auf einem politischen blinden Dogma beruhen. Dafür bekommt er Applaus. Im Interview kritisiert er direkt Trumps Haltung zur Wissenschaft. „Das ist ein zeitweiser Schritt zurück. Glücklicherweise haben andere Staaten klügere Politiker.“

Im großen Saal dagegen wird die Wissenschaft bei dieser Abschlussfeier umso mehr zelebriert – und natürlich stehen die Absolventen im Mittelpunkt. Stolze Eltern tauschen sich über ihre Kinder aus. Ein Meer von Smartphones und Kameras hält ihren Weg in den Saal zur feierlichen Musik fest. „Da ist mein Sohn“, sagte eine Amerikanerin zu ihrem Nebenmann und strahlt über das ganze Gesicht. „Er ist ein Genie.“ Als ihr Sohn seine Urkunde bekommt, ruft sie laut in den Saal: „Ich bin stolz auf dich!“ Als der 21-Jährige in einem der vielen perfekt inszenierten Filme über das Leben und die Arbeit auf dem Campus zu sehen ist, strahlt sie erneut.

Bitte festhalten vor dem Hutflug. (Christian Kosak)

Frenetischen Applaus, Jubel und Zwischenrufe gibt es während der Verlesung der rund 360 Namen immer wieder. Namen wie „Helena“ oder „Thato“ hallen durch den Saal. Der Ablauf auf der Bühne muss dagegen sitzen. Alles ist genau getaktet, um die vielen Bachelor- und Masterabschlüsse sowie Doktortitel im angemessenen Rahmen zu feiern: Die Absolventen stehen aufgereiht hinter der Bühne, treten dann bei der Nennung ihres Namens auf Präsidentin Windt zu, nehmen ihre Urkunden in Empfang und schenken dem Fotografen beim Händeschütteln ihre volle Aufmerksamkeit. Trotz der Eile denken auch fast alle an die entscheidende Handbewegung: das Bändchen am akademischen Hut von links nach rechts zu legen.

Als Nomaqhikiza Gugulethu Nkala aus Simbabwe auf der Bühne steht, sind gleich mehrere Kameras auf sie gerichtet. Ihre Eltern sind da. „Das ist ein großartiges Gefühl, hier zu sein“, sagt ihr Vater. „Ich bin sehr aufgeregt.“ Für seine Tochter sei es eine große Möglichkeit, hier zu studieren. Dass sie gerade in Computerwissenschaften so gut sei, darauf ist er stolz: „Das ist immer noch eine Männerdomäne.“ Für die Absolventin freuen sich aber auch Uta Dietrich und ihr Mann aus Schwachhausen. Sie haben „Noma“, so ihr Spitzname, im Leben neben dem Studium begleitet. In ihrer Rede gemeinsam mit einem Kommilitonen berichtet sie von der Gefühlswelt der Studenten und bedankt sich für die Zeit in Bremen.

Die Absolventen der Physik, der Psychologie, Sozialwissenschaften oder Biochemie kommen aus mehr als 60 Ländern: Georgien, Italien, Kenia, Bangladesch, Rumäninen, Mauritius, China, Argentinien, Senegal oder Kolumbien. Der Campus sei einzigartig international und vielfältig, betont Präsidentin Katja Windt denn auch in ihrer Rede. Und sie ist sich bei allen von ihnen sicher: „Das ist ein Meilenstein in Ihrem Leben.“