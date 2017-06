Am späten Freitagabend sind zwei Täter in einen Kiosk im Einkaufszentrum Blockdiek eingebrochen. Wie die Polizei Bremen mitteilte, wurde die Geschäftsführerin durch die installierte Videoüberwachung alarmiert.

Gegen 23.55 Uhr am Freitagabend meldete sich die Überwachungsanlage der Kioskbetreiberin auf ihrem Handy. Per Livestream konnte die 57-Jährige zwei Personen in ihrem Geschäft sehen, die begannen, diverse Tabakwaren in Tüten zu verstauen. Sie hatten die vergitterten Fenster des Kiosks aufgebrochen und das Fenster aufgehebelt. Die alarmierten Polizisten konnten noch vor Ort zwei Tatverdächtige festnehmen.

Die 26 und 36 Jahre alten Männer hatten bereits Zigaretten und Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Euro in Tüten verstaut.

Während der 36-jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurde, wird der 26-jährige Täter dem Haftrichter vorgeführt, teilte die Polizei mit. Dies habe juristische Gründe, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Denn der 26-Jährige sei schon mehrfach mit ähnlichen Taten in Erscheinung getreten. Nun werde geprüft, ob ein Haftgrund vorliegt, wegen Wiederholungsgefahr.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. (wk)