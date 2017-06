Am Wochenende haben drei Einbrecher versucht, die Kellerfenster eines Einfamilienhauses in der Bremer Neustadt aufzuhebeln, teilte die Polizei mit. Dabei sei das Trio von Zeugen beobachtet worden, die die Polizei alarmierten. Die Polizei konnte die Männer noch in Tatortnähe stellen.

Die drei Männer sind 25, 32 und 39 Jahre alt. Sie wurden vorläufig festgenommen. Gegen den 39-Jährigen bestand darüber hinaus noch ein Haftbefehl, teilte die Polizei mit.

Im Zusammenhang mit der beginnenden Urlaubszeit empfiehlt die Polizei, Anwesenheit vorzutäuschen, Bewegungsmelder und Zeitschaltuhren zu benutzen. Bei längerer Abwesenheit sollten Nachbarn gebeten werden, das Haus oder die Wohnung im Blick zu behalten und den Biefkasten zu leeren. (wk)