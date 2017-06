Symbolbild. (FR)

Ein 21-Jähriger ist in der Nacht zu Sonntag in eine Wohnung am Schwarzen Weg eingebrochen. Das teilte die Polizei mit. Demnach ist der junge Mann durch ein ein angekipptes Fenster in die gelangt. Er durchsuchte die Räume und entwendete Elektroartikel sowie den Autoschlüssel des Bewohners. Der Wagen stand vor dem Haus und der Einbrecher benutzte ihn kurzerhand als Fluchtfahrzeug.

Am Herdentorsteinweg fuhr der Mann über eine rote Ampel und wurde von einem Streifenwagen angehalten. Ein Alkoholtest ergab 1,3 Promille. Außerdem besaß der Mann keinen Führerschein. Laut Polizei wurde ein Haftbefehl erlassen. (wk)