Einbruch aus dem Bremer Untergrund

Über die Bremer Unterwelt sind zwei unbekannte Einbrecher in der Nacht zu Montag in die Räumlichkeiten eines Spielcasinos in der Bremer City gelangt. Die Polizei sucht nach Zeugen.