Einmal Katzenaugen, bitte: Die Bremerin Elena Schwarz in der Maske. (Frank Thomas Koch)

Als ihr die Krone aufgesetzt wird, weiß Yvonne Gaultier nicht, ob sie lachen oder weinen soll. Die Krankenpflegerin aus Ravensburg ist gerade Misses Deutschland geworden und entscheidet sich schließlich für das Lachen. „Ich kann mein Glück gar nicht in Worte fassen“, sagt sie und hält sich die zitternden Hände vors Gesicht.

Seit Donnerstag hatten sich Gaultier und ihre 15 Mitbewerberinnen im Bremer Parkhotel auf die Wahl zur schönsten Frau vorbereitet. Aus ganz Deutschland waren die Kandidatinnen angereist. Anders als bei der Miss-Deutschland-Wahl dürfen die Teilnehmerinnen beim Rennen um die Misses-Krone bis zu 48 Jahre alt sein. Idealerweise sind sie dazu verheiratet oder haben Kinder. Aber so genau nimmt das im Parkhotel keiner.

Die Bremer Kandidatinnen könnten unterschiedlicher nicht sein. Elena Schwarz ist 31 Jahre alt, brünett, Fitnesskauffrau, tritt für Norddeutschland an, ist ledig und hat bislang noch keinen Nachwuchs. Ramona Frese ist 34 Jahre alt, blond, Berufsschullehrerin, vertritt Bremen, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Was die beiden Bremerinnen dann doch vereint, ist der Grundsatz, nicht in Jogginghose das Haus zu verlassen.

Die Jogginghosenfrage hat Mode-Zar Karl Lagerfeld für die Beauty-Branche ja schon vor Jahren beantwortet: „Man hat die Kontrolle über sein Leben verloren und dann geht man eben in Jogginghosen auf die Straße. Jogginghosen sind das Zeichen einer Niederlage.“ Und verlieren, das wollen die beiden Bremer Kandidatinnen am Sonnabend nicht.

Zwölf Stunden auf zwölf Zentimetern

Für Ramona Frese ist es der erste Schönheitswettbewerb, Elena Schwarz hat vor neun Jahren schon den Titel zur Miss Bremen geholt. Im Kampf um die Misses-Deutschland-Krone haben die beiden Frauen schon am Vortag gelitten: Zwölf Stunden Lauftraining standen an – auf zwölf Zentimeter hohen High Heels.

Dass bei dem Wettbewerb vor allem das Äußere zählt, findet Elena Schwarz nicht schlimm. Sexistisch sei das nicht, alle Kandidatinnen seien schließlich freiwillig hier und bei einem Schönheitswettbewerb zähle nun einmal das Äußere. Das Gesicht, die Figur, die Ausstrahlung. „Du meldest dich ja auch nicht zu einem Boxkampf im Schwergewicht an, wenn du nur 50 Kilogramm wiegst“, sagt sie. Jetzt muss sie in die Maske. Durch das Foyer läuft die junge Frau im bunten Einteiler zur Treppe, die in den Keller führt.

Zwei Bremerinnen im Bikini: Die Kandidatinnen Elena Schwarz (links) und Ramona Frese auf dem Laufsteg im Parkhotel. (Frank Thomas Koch)

Am Nachmittag geht es bei den Vorbereitungen im Parkhotel noch ruhig zu. Der Mann, der Frauen weltweit zur Miss Intercontinental, Miss Globe oder eben wie in Bremen zur Misses Deutschland macht, heißt Detlef Tursies. Der sitzt auf einem Sofa im Foyer und beobachtet das Treiben. Sein Outfit passt zum Ambiente: cremefarbenes Polohemd, goldene Rolex am Handgelenk, Louis-Vuitton-Slipper an den Füßen.

Seit 28 Jahren ist Tursies im Geschäft mit der Schönheit. 1993 war er schon einmal im Parkhotel. Damals wurde Verona Pooth, die damals noch Feldbusch hieß, Miss Intercontinental. Mittlerweile veranstaltet Tursies' Firma MGO (Miss Germany Organisation) ein Dutzend Schönheitswettbewerbe. 3000 Männer und Frauen bewerben sich jedes Jahr.

„Natürlich wollen wir Geld verdienen“, sagt Tursies, aber die eigentlichen Gewinnerinnen, das seien die Frauen. „Wir bringen sie ihrem Traum vom Model-Leben ein Stück näher“. Das Hotelzimmer ist bezahlt, die Kleider auch. Dazu gibt es Getränke und drei Mahlzeiten am Tag, die von den Kandidatinnen aber kaum angerührt werden.

Für die Misses-Wahl in Bremen haben sich die Frauen online beworben, die MGO hat die Kandidatinnen ausgesucht. „Wir suchen interessante Typen“, sagt Tursies. „Wie bei Germanys Next Top Model: Die Damen dürfen gerne mal polarisieren“.

Eine Etage tiefer bevölkern die Frauen im Keller des Parkhotels einen schwarz-weiß gefliesten Garderobenraum. Hier werden sie geschminkt und frisiert. Schweiß und Haarspray hängen in der Luft. Es ist warm und die Gesichter der Kandidatinnen glänzen. Eine Armada aus Kosmetikerinnen tupft mit Wattepads dagegen an.

Pro Misses dauert die Maske mehr als eine Stunde. Die Bremerin Elena Schwarz möchte „Katzenaugen“ haben, die bekommt sie auch. Am Nebentisch wird die Gewinnerin der TV-Show Asias Next Topmodel mit silbernem Lidschatten verschönert. Shikin Gomez kommt aus Malaysia. In Bremen wird sie am Abend in der Jury sitzen.

Misses-Wahl 2018 wieder in Bremen

Pünktlich um 20.30 Uhr startet der Moderator den „Kampf um die Krone“ und die Kandidatinnen stellen sich vor. „Ich liebe Herausforderungen, deswegen bin ich hier“, sagt die Bremerin Ramona Frese.

In Runde eins präsentieren sich die Frauen im Abendkleid. Es folgen ein Durchgang im Bikini und der Auftritt eines Sängers, der sich Prince Amaho nennt und „Girl you know it's true“ von Milli Vanilli zum Besten gibt. Miss Asia macht ein Selfie mit ihrem Smartphone. Dann gibt der Moderator die sechs Finalistinnen bekannt und Prince Amaho geht auf der Terrasse eine rauchen.

Im Garderobenraum im Keller des Parkhotels wurden die 16 Kandidatinnen für ihren Auftritt gestylt. (Frank Thomas Koch)

Die Bremerinnen sind raus. In der Finalrunde müssen die übrigen sechs Kandidatinnen Fragen beantworten. „Was sind ihre schlechten Eigenschaften?“, will der Moderator von Misses Saarland wissen. „Ich bin vielleicht zu hilfsbereit“, sagt die Kandidatin. Sogar einen Obdachlosen hat sie zeitweise aufgenommen, da klatschen natürlich alle im Saal.

Misses Süddeutschland macht das Rennen. Die Gewinnerin bekommt einen Exklusivvertrag mit der MGO, dazu einen Gutschein für Anwendungen in einer Schönheitsklinik und eine elektrische Zahnbürste. Den Titel Misses Deutschland darf sie nun ein Jahr tragen. 2018 soll der Wettbewerb wieder in Bremen stattfinden. Und am Ende ist die Stimmung fast ein bisschen besinnlich. Denn auf der Bühne hat der Moderator diesen Satz gesagt: „Bremen wird langsam eine echte Beauty-Metropole“.