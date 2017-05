Symbolbild. (Focke Strangmann)

Vor allem der Zugverkehr von und nach Hamburg-Harburg und Hamburg Hauptbahnhof ist betroffen.

Ab etwa 14 Uhr kann der Bahnhof Hamburg- Harburg aus Uelzen und Bremen nicht mehr angefahren werden:

RE3 und RB31: Züge aus Uelzen mit Fahrtziel Hamburg Hauptbahnhof enden in Winsen

RE3 und RB31: Züge mit Fahrtziel Uelzen beginnen in Winsen

RE4 und RB41: Züge aus Bremen mit Fahrtziel Hamburg enden in Buchholz

RE4 und RB41: Züge mit Fahrtziel Bremen beginnen in Buchholz

Zwischen Hauptbahnhof und Harburg fährt nur die S-Bahn



Die Strecken Cuxhaven-Hamburg und Uelzen-Hannover-Göttingen sind nicht betroffen.

Die Hamburger S-Bahn zwischen Harburg und Hauptbahnhof fährt ohne Einschränkung. (wk)