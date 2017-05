Wie die Polizei Bremen nun mitteilte, konnte der Junge am Freitagnachmittag in Begleitung seines Bruders in Bremen ausfindig gemacht werden. (dpa)

Wie die Polizei Bremen nun mitteilte, konnte der Junge am Freitagnachmittag in Begleitung seines Bruders in Bremen ausfindig gemacht werden. Er wurde in die Obhut des Kinder- und Jugendnotdienstes gegeben. Dem Jungen gehe es den Umständen entsprechend gut.

Die Polizei Bremen hatte die Bevölkerung Mitte dieser Woche um Mithilfe bei der Suche gebeten, da Steven auf ärztliche Hilfe angewiesen ist. Der Junge ist Patient im Klinikum Bremen-Ost und nach seinem letzten begleiteten Ausflug nicht zurückgekehrt. (wk)