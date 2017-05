(dpa)

Den Flug nach Bremen hätte sich Mann aus Litauen besser gespart. Wie die Bundespolizei berichtet, war der 43-Jährige am Mittwoch mit einer Maschine aus London auf dem Neuenlander Feld gelandet. Weiter kam er nicht – gleich nach der Einreisekontrolle nahmen Bundespolizisten den Mann fest.

Der Grund: Die Staatsanwaltschaft Berlin hatte den Litauer zur Fahndung ausgeschrieben. Er hatte sich der Hehlerei schuldig gemacht und muss noch eine Freiheitsstrafe von 488 Tagen verbüßen. Tag eins davon konnte er in Bremen verbringen. Er kam in Polizeigewahrsam und wurde dann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.