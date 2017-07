Am Dienstag wurde der Kreisverkehr in Schwachhausen offiziell wieder für den Verkehr geöffnet. (Frank Thomas Koch)

Es geht wieder rund. Der Verkehrsknotenpunkt "Am Stern" in Bremen ist am Dienstag offiziell für den Verkehr geöffnet worden. Bereits am Montagabend waren die Absperrungen und Verkehrsbaken am Kreisverkehr in Schwachhausen entfernt worden und Fußgänger, Auto- und Radfahrer sowie die Straßenbahn konnten den Kreisel wieder passieren.

Bei der symbolischen Freigabe durch Gabriele Friderich, Staatsrätin für Bau und Verkehr, sowie Brigitte Pieper, Leiterin des Amtes für Straßen und Verkehr (ASV), gab es sofort die im Vorfeld erwarteten Diskussionen. Vor allem Radfahrer und Fußgänger hatten jede Menge Kritik, aber auch Lob für den umgestalteten „Stern“. Nach gut zweieinhalb Monaten sind die Arbeiten auf der Großbaustelle beendet und an die Neuerungen müssen sich die Verkehrsteilnehmer erst gewöhnen. Neben der Verbreiterung der derzeitigen Sperrfläche zwischen Fahrrädern und Fußgängern sowie dem Kfz-Verkehr, fallen der stark rot markierten Radwege und der Reduzierung der Kreisfahrbahn für Autofahrer auf eine Breite von fünf Metern mit einer einstreifigen Verkehrsführung auf.

Kritik und Verbesserungsvorschläge gab es vor allem von Fußgängern und Radfahrern. Fehlende Markierungen, Kanten bei Straßenquerungen für Personen mit Rollator oder Bordsteine an den Ausfahrten der Radfahrer waren häufig genannte Punkte.

Die Gesamtkosten für den Umbau liegen laut der Bremer Baubehörde bei rund 926.000 Euro. Der Bund zahlt etwa zwei Drittel, der Anteil Bremens beträgt 224.000 Euro. Hinzu kommen 30.000 Euro, die die BSAG zahlt. „Am Stern“ sind täglich bis zu 30.000 motorisierte Fahrzeuge und rund 5500 Radfahrer nach ASV-Angaben unterwegs.

Seit dem 4. Mai war der Stern für umfangreiche Bauarbeiten gesperrt. Die Durchfahrt durch den Gustav-Deetjen-Tunnel ist für den Kfz-Verkehr weiterhin nicht freigegeben, da die Gleissanierungen der Bremer Straßenbahn AG vor dem Bahnhof bis Ende dieses Monats andauern. Die Theodor-Heuss-Allee ist wieder erreichbar. Der Stern ist umgebaut worden, weil er seit Jahren einen Unfallschwerpunkt in Bremen darstellt. Darum wurde 2013 unter Beteiligung der Verkehrsunfallkommission, des Verkehrsressorts und des Amtes für Straßen und Verkehr von Fachbüros eine verkehrspsychologische Untersuchung durchgeführt.