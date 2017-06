Die Qualifizierungsmaßnahme ist geschafft, Rojin Ibrahim und Mawlid Abdi Kawrah unterzeichnen ihre Ausbildungsverträge. (Christina Kuhaupt)

„Es ist einfach ein ganz toller Tag“, sagt Mawlid Abdi Kawrah aus Somalia. Rojin Ibrahim sieht das genauso. Richtig froh sei sie, es geschafft zu haben, sagt die junge Frau aus Syrien. Auf dem Tisch, an dem sie sitzen, liegen ihre Ausbildungsverträge.

Gerade haben die beiden Geflüchteten sie unterschrieben. Am 1. August geht's los mit der Ausbildung im Öffentlichen Dienst der Stadt Bremen – sie zur Kauffrau für Büromanagement, er zum Medizinischen Fachangestellten. Beide sind stolz drauf, dass sie es bis hierhin geschafft haben.

Wissen aber auch, dass die erfolgreich absolvierte Einstiegsqualifizierung nur ein Etappenziel war. „Jetzt wird es richtig ernst“, sagt Rojin Ibrahim. „Jetzt müssen wir noch ein bisschen mehr Gas geben.“ Die beiden sind zwei von insgesamt 91 jungen Menschen in Bremen, die vor einem Jahr mit dem Programm „Zukunftschance Ausbildung“ begonnen haben.

Intensives Lernen der Sprache

Ein Angebot der Freien Hansestadt in Kooperation mit der Handels- und der Handwerkskammer, das junge Geflüchtete ein Jahr lang für das deutsche Ausbildungssystem fit machen soll. Dafür besuchen die Teilnehmer die Berufsschule, sammeln zugleich aber auch schon praktische Berufserfahrung und lernen nicht zuletzt intensiv Deutsch.

Ziel der von der Agentur für Arbeit finanziell unterstützten Maßnahme ist der anschließende nahtlose Wechsel in eine Berufsausbildung, so wie ihn Mawlid Abdi Kawrah und Rojin Ibrahim jetzt geschafft haben. Sie haben die Einstiegsqualifizierung am Aus- und Fortbildungszentrum für den bremischen Öffentlichen Dienst (AFZ) absolviert.

32 waren sie zu Beginn, 24 von ihnen haben es geschafft. „Eine großartige Quote“, findet der Leiter des AFZ, Holger Wendel. „Drei Viertel gehen jetzt in eine Ausbildung.“ Am Mittwochnachmittag kamen die 24 Geflüchteten – 15 Männer und neun Frauen – gemeinsam mit ihren Ausbildern, Mentoren oder auch Vormündern in der Aula des Ausbildungszentrums zusammen.

Ein strammes Programm

Um ihren Ausbildungsvertrag zu unterschreiben, aber auch, um diesen besonderen Anlass ein klein wenig zu feiern. Denn dazu hätten sie allen Grund, betont Wendel in seiner Ansprache. Die praktische Ausbildung, die Berufsschule, der Deutschunterricht, diverse andere Unterstützungsangebote und ausbildungsbegleitende Hilfen ...

„Ein strammes Programm, das zum Teil bis ins Wochenende reichte – das muss auch alles erst mal geschafft werden“, sagt der Amtsleiter. „Alle Achtung. Meinen Glückwunsch und meinen tiefen Respekt.“ Afghanistan, Eritrea, Gambia, Ghana, Guinea, Iran, Mazedonien, Niger, Senegal, Somalia und Syrien – nicht weniger als elf Nationen sind in der Aula vertreten.

Ebenso vielfältig sind die Berufswege, die die Geflüchteten nun im Öffentlichen Dienst Bremens antreten. Elektroniker, Tischler, Messtechniker, Fachinformatiker, Hauswirtschafter, Lageristen ... „Und bei vielen gibt es eine erkennbare berufliche Perspektive“, wagt Wendel den Blick voraus.

Erster Arbeitsvertrag

Der lebende Beweis dafür tritt in Form zweier Absolventen der ersten, 2014 gestarteten Qualifizierungsmaßnahme ans Mikrofon. Die beiden haben genau den Schritt bereits geschafft, den die 24 jungen Frauen und Männer jetzt vor sich haben.

Sie haben ihre Ausbildung abgeschlossen und soeben ihren ersten Arbeitsvertrag unterschrieben, Kazemi Romina als medizinische Fachangestellte, Kadri Selman als Kaufmann für Büromanagement. Beide betonen, wie wichtig für sie die Einstiegsqualifizierung am AFZ gewesen sei.

„Das ist gelebte Integration. Das ist genau das, was wir brauchen“, sagt Kadri Selman und gibt seinen Nachfolgern gleich noch dies mit auf den Weg: „Der Weg, der vor euch liegt, wird hart. Aber er wird sich lohnen. Was ihr reinlegt, bekommt ihr zurück. Um nichts anderes geht es.“

Den nächsten Schritt gehen

An Mawlid Abdi Kawrah und Rojin Ibrahim soll es nicht liegen. Schon die Qualifizierungsmaßnahme sei nicht so einfach gewesen, erzählt die junge Syrerin, die im Migrationsamt gearbeitet hat. „Man musste schon richtig lernen.“ Aber in der Ausbildung werde es jetzt sicher noch etwas schwerer werden. Sorge bereite ihr das aber nicht.

Und genau das berichtet auch Mawlid Abdi Kawrah, der am Klinikum Nord gearbeitet hat. Klar, sei es anfangs ziemlich anstrengend gewesen. So viel Neues, so viel zu lernen. Aber gerade dafür sei das Jahr ja gedacht gewesen. „Ich habe viele Aufgaben kennengelernt und Erfahrungen gesammelt“, sagt der junge Mann aus Somalia. Nun will er den nächsten Schritt gehen.