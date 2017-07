Ein Einsatz der Polizei in Schwachhausen und Horn-Lehe erregte am Montagabend große Aufmerksamkeit. "Verfolgungsjagd auf der Kulenkampffallee", "großer Polizeieinsatz" hieß es in mehreren Hinweisen in den sozialen Netzwerken.

Der Polizei war um 20.30 Uhr ein Mercedes E-Klasse aufgefallen. Der Fahrer war zu schnell unterwegs gewesen und habe die Vorfahrtsregelung missachtet. Als die Beamten das Auto zur Kontrolle anhalten wollten, sei der Fahrer in Richtung Schwachhauser Ring geflüchtet. Er raste über die Kulenkampffallee, Parkallee, Universitätsallee bis in die Villacher Straße, wo er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, gegen ein Brückengeländer prallte und zum Stehen kam.

Auf der Flucht habe der 21-Jährige mehrere rote Ampeln überfahren, so die Polizei weiter. Nach dem Unfall wollte er zu Fuß weiter flüchten, die Polizisten hätten ihn jedoch schnell gestellt. Der Fahrer stammte aus Hamburg, besitzt nach Angaben der Polizei keinen Führerschein und fuhr unter Drogeneinfluss. Zudem hatte er im Kofferraum gestohlene Kennzeichen dabei. Gegen den Mann laufen nun mehrere Ermittlungsverfahren. (wk)