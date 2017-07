Wenn Unbekannte - wie auf unserem gestellten Foto - vor der Haustür stehen, sollte man immer ein gesundes Misstrauen an den Tag legen, rät die Polizei. (Frank Thomas Koch)

Als die 73-Jährige gegen 15.30 Uhr vom Einkaufen nach Hause kam, stand vor ihrem Wohnhaus an der Thedinghauser Straße ein Mann, der telefonierte.

Als sie hörte, dass der Unbekannte ihren Namen ins Telefon sagte, sprach sie ihn an. Der Mann stellte sich als Polizeibeamter vor. Er wolle prüfen, ob man die Seniorin bestohlen habe. Die Rentnerin bat den Mann darauf in ihre vier Wände. Sie ließ sich allerdings nicht ablenken, und so erhielt der vermutliche Täter keine Gelegenheit, etwas zu stehlen, teilt die Polizei mit.

Unter einem Vorwand verließ der falsche Polizist dann ohne Beute die Wohnung. Der Verdächtige wird als etwa 25 Jahre alt, 1,70 Meter groß und schlank mit schwarzen kurzen Haaren beschrieben. Er trug eine schwarze Jeans und einen schwarzen Lederblouson. Insgesamt bot er eine gepflegte Erscheinung, heißt es im Polizeibericht.

Hinweise auf den Täter nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0421-362-3888 entgegen.

Die Polizei appelliert angesichts dieses Vorfalls erneut, keine Fremden in die Wohnung zu lassen. Von vermeintlichen Amtspersonen sollte immer der Dienstausweis gefordert und genau überprüft werden. "Sorgen Sie dazu für gute Beleuchtung und benutzen Sie, wenn nötig, eine Sehhilfe. Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an. Suchen Sie dazu die Telefonnummer selbst heraus und ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu." Die Polizei betont weiter, dass sie niemals "Geldwechsler" oder "Falschgeld-Prüfer" ins Haus schicke.