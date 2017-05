Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Reetdach in Mittelshuchting brennt nieder Feuer in Huchting verursacht ca. 500.000 Euro Schaden

In der Straße Am Kirchdeich in Mittelshuchting hat am frühen Sonnabendmorgen ein Reetdachhaus in voller Ausdehnung gebrannt. Das berichtet die Feuerwehr Bremen. Es entstand erheblicher Sachschaden.