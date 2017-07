Bremen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Feuerwehreinsatz Am Fuchsberg

In einem Müllraum in der Straße Am Fuchsberg ist am Montagmittag ein Feuer ausgebrochen. Ungefähr zwei Quadratmeter Müll seien in Brand geraten, so ein Sprecher der Feuerwehr Bremen.