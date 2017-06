Der Sieg im Mixed-Wettbewerb beim 6. Firmenrudertag auf der Weser ging in diesem Jahr an das Boot von Caramba Bremen. (Frank Thomas Koch)

Beim Bremer Firmenrudertag kämpften am Sonntag 25 Betriebsmannschaften um kleine und große Erfolge. Der Bremer Ruderverein von 1882 hatte bereits zum sechsten Mal zu einem Sport- und Familientag eingeladen, bei dem die Ruderer und ihre Boote mit Rennen zwischen der Sielwallfähre und der umgedrehten Kommode im Vordergrund standen.

„Wir wollen Menschen mittleren Alters, die im Beruf voll gefordert sind, in Bewegung bringen“, fasst Lutz Dierks vom Bremer Ruderverein den Grundgedanken der Veranstaltung zusammen. Sportsenatorin Anja Stahmann ist von dem Konzept überzeugt und übernahm die Schirmherrschaft der Veranstaltung. Gleich drei Teams aus ihrem Haus nahmen teil und wurden am Regattatag von Staatsrat Jan Fries betreut.

Ruderverein bereitet Teams vor

In den Vorwochen hatten erfahrene Betreuern des Rudervereins die Firmenteams vorbereitet. „Es geht nicht ums Gewinnen. Die Veranstaltung richtet sich in erster Linie an Neulinge“, erklärte Dierks. Doch je länger die Regatta dauerte, desto enger wurden die Rennen. Und spätestens in den Finalrunden war der Siegeswille der Teilnehmer dann doch deutlich zu spüren.

„Gegen die Vorjahressieger von Neusta wird es eng, aber jetzt wollen wir gewinnen“, bekräftigte Torsten Lamaack von der Firma Caramba Bremen diesen Eindruck, nachdem er mit seiner Mixed-Mannschaft in das Finale eingezogen war. Der Hersteller für Reinigungsmittel in der Fahrzeugwäsche meldete bereits zum vierten Mal ein Team für den Firmenrudertag.

Caramba Bremen siegt

Auch diesmal saßen wieder Ruderneulinge im Boot. Die Ruderer kamen aus der Verwaltung und der Produktion des Unternehmens und hatten eigens für die Veranstaltung fünf Trainings nach der Arbeit absolviert. „Mitarbeiter lernen sich beim gemeinsamen Sport ganz anders kennen", meinte Dierks. Vorbereitungen und Teilnahme seien hervorragend für das Team-Building und gut für den Blick über das Alltägliche hinaus.

Am Sonntagnachmittag wurden Trophäen an Männer-, Frauen- und Mixedmannschaften vergeben. Sieger des Mixed-Wettbewerbs wurde tatsächlich das Boot von Caramba Bremen mit Torsten Lamaack, Andrew Khavkin, Toni Lay und Kristin Schoell. Die Frauenwertung sicherten sich Carola Kriewitz, Yvonne Stehmeier, Diana Feuser und Susanne Körner von Rheinmetall.

Bei den Männern ging der Sieg an die Friedrich-Lürssen-Werft mit Marvin Heyse, Jannick Willmer, Sebastian Jaroslafsky und Tobias Russ. Im großen Finale der Sieger aller Wertungsklassen setzte sich das Boot der Lürssen-Werft eindrucksvoll durch.