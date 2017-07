Ausstellerin Sabine Koerner zeigt, was sie im Koffer hat. (Frank Thomas Koch)

„Na, so was, hier gibt es ja gar keine Koffer zu kaufen“, sagt ein Besucher enttäuscht. Er hatte sich unter einem Kofferflohmarkt offensichtlich etwas anderes vorgestellt. Koffer gab es am Sonnabend zwar an fast jedem der rund 20 Stände in der Markthalle Acht am Domshof. Diese waren allerdings nicht käuflich, sondern dienten eher dem Transport der Flohmarktware. Somit wurden auch die enttäuscht, die Händler hinter gefüllten Koffern erwarteten.

Immerhin, Sabine Koerner war eine, die das Motto wörtlich genommen hat. Vor ihr auf dem Tisch stand ein gefüllter und dekorierter antiker Koffer, umgeben von Schachteln und Taschen. Auf einer Kleiderstange bot sie Jacken, Kleider und Blusen an. Auf Flohmärkten sei sie nicht regelmäßig anzutreffen, sagte sie. Meist stehe sie in ihrem Geschäft und biete aufgearbeitete Schachteln an. Ein paar davon hatte sie am Sonnabend dabei.

Auf die Idee, in der Markthalle mitzumachen, kam sie durch Martina Knoff. Die nämlich organisiert seit sechs Jahren Frauenflohmärkte im Roland Center. Knoff war es auch, die sich an Larissa Schröder vom Event-Team der Markthalle wandte und die Idee hatte, dort einen Kofferflohmarkt anzubieten. „Ich hatte den Teilnehmerinnen gesagt, dass sie jeweils zwei Meter Platz für Schuhe, Kleidung und Accessoires haben. Das Thema Koffer hat jede Anbieterin anders umgesetzt.“

Knoff kam auf die Idee, weil sie selbst keinen der begehrten Plätze auf einem Frauenflohmarkt bekommen hatte: „Ich habe Kontakt mit dem Roland-Center aufgenommen und mit der damaligen Managerin das Format entwickelt.“ Kinder, Freundinnen und Verwandte wurden eingespannt, Plätze verteilt, Werbung gemacht und von Mal zu Mal lief die Organisation besser, sagt sie.

In der Markthalle präsentierte sich der Flohmarkt in der Kombination mit Manufakturen. Gitta Speen, die unter dem Namen „Tante Dingens“ Selbstgenähtes aus Vintage-Stoffen anbietet, sah die Umsetzung zum Auftakt aber kritisch: „Mit Flohmarktpreisen können wir nicht konkurrieren. Die Atmosphäre hier ist sehr schön, aber die Besucher erwarten halt mehr Flohmarkt als Handgemachtes.“

Die Erkenntnisse dieser Premiere wollen Wiebke Schon und Larissa Schröder vom Markthallen-Team aufgreifen. Schon planen sie gedanklich ein eigenständiges Event. „Dies ist der erste Durchlauf, da sind die Kritiken sehr wichtig. Aber sicher ist: Der Flohmarkt wird bleiben, und eventuell gibt es im Herbst auch einen Kunst- und Manufaktur-Markt.“

Für Sonnabend, 26. August, ist der kommende Flohmarkt geplant. Interessenten melden sich per E-Mail unter mail@markthalleacht.de