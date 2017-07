Michael B. (2.v.r.) mit seinen Verteidigern im Gerichtssaal des Landgerichts in Landshut. Der Erdinger Arzt wurde zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren verurteilt. (dpa)

Der Fall beinhaltet alles, was ein Krimi mit vielen dramatischen Wendungen bietet: Er handelt von einem Ehemann, der die Polizei alarmiert, weil er seine Frau leblos im Badezimmer auffindet, wie er behauptet. Es geht um Spuren, die offenbar nicht so sorgfältig gesichert werden, wie es sein sollte. Es geht um eine Reihe von Indizien, die dafür sprechen, dass der Ehemann seine Frau getötet hat.

Im Prozess wird der Frauenarzt aber aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Es kommt zu einem zweiten Prozess, weil der Bundesgerichtshof den Freispruch wegen Fehlern in der Beweisführung aufhebt. Bevor der zweite Prozess aber aufgerollt werden kann, muss der Ehemann mit einem internationalen Haftbefehl gesucht und aus Chile ausgeliefert werden.

Wegen Totschlags verurteilt

In diesem zweiten Prozess, der am Freitag zu Ende gegangen ist, wird er vom Landgericht Landshut wegen Totschlags verurteilt: Michael B. muss für neun Jahre ins Gefängnis. Auch in Bremen sorgt der Kriminalfall, der mit dem gewaltsamen Tod der Ehefrau im Dezember 2013 begonnen hat, für Interesse. Von 2008 bis 2010 hat der heute 57-jährige Gynäkologe als Chefarzt die Frauenklinik im Krankenhaus St. Joseph-Stift geleitet. Davor hat er mehrere Jahre in einer Klinik in Osnabrück gearbeitet.

„Die Kammer hegt keine vernünftigen Zweifel an seiner Schuld“, sagt der Vorsitzende Richter Ralph Reiter in seiner mündlichen Urteilsbegründung am Freitag. Die Staatsanwaltschaft hatte dreizehneinhalb Jahre Haft gefordert, die Verteidiger des Arztes, der nach seinem Weggang aus Bremen als Gynäkologe in einer Praxis in Erding bei München tätig war, hatten auf Freispruch plädiert. Dort, in einem gemieteten Reihenhaus, ist die Ehefrau getötet worden.

„Die Verteidigung hat inzwischen Revision eingelegt“, sagt Reiter dem WESER-KURIER auf Nachfrage. „Im Prozess hat er einen ruhigen und gefassten Eindruck gemacht. Als das Urteil verkündet wurde, soll er sehr betroffen gewesen sein, wie Beobachter aus dem Publikum berichtet haben“, so Reiter. Auf Fotos vor der Urteilsverkündung am Freitag ist zu sehen, wie der Arzt einen Rosenkranz in den Händen hält.

Arzt beteuerte seine Unschuld

Wie im ersten Prozess, der im Januar 2015 mit einem Freispruch zu Ende gegangen war, habe der Arzt seine Unschuld beteuert: Er habe seine damals 60-jährige Frau am 4. Dezember 2013 im Badezimmer leblos aufgefunden und nicht getötet. Seine Frau müsse im Bad gestürzt sein, oder ein Unbekannter sei der Täter. Dafür hatte es aber keine Hinweise gegeben, wie bereits im ersten Prozess klar geworden war. Aber auch dem Ehemann konnte die Tat nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden, auch wenn viele Punkte für ihn als Täter sprächen, wie es damals in der Begründung des Gerichts hieß.

Beim zweiten Prozess wurden an 20 Verhandlungstagen Spuren vom Tatort, Gutachten und Obduktionsergebnisse neu bewertet, weitere Zeugen gehört: Laut der Anklage hatte Michael B. seiner Frau die Rippen gebrochen, sie am Kopf verletzt und dann erstickt. „Das Urteil beruht auf Indizien, die sich gegenseitig stärken, wenn man die Aspekte zusammenzieht“, betont der Richter. „Fotos vom Tatort wurden verglichen, Experten befragt, andere Fragen gestellt als in der ersten Verhandlung. Deshalb war es nicht nur die Gesamtschau der Indizien, die zu dem neuen Urteil führt. Der neue Prozess hätte auch ein Abklatsch des alten werden können, aber aufgrund dieser neuen Punkte hat er eine eigene Dynamik entwickelt“, so Reiter gegenüber dem WESER-KURIER.

So sei das Gericht letztlich etwa davon überzeugt gewesen, dass der Ehemann die Ermittlungen manipulieren wollte. "Unter anderem, um durch eine drapierte Alkoholflasche auf einen vermeintlichen Alkoholunfall zu lenken. Die 60-jährige Frau sei alkoholkrank gewesen, wie ein rechtsmedizinisches Gutachten belegte. Reiter: "Ein Interesse daran konnte nur der Tatverdächtige haben." Ein konkretes Motiv konnte die Kammer nicht nennen, es habe sich vielmehr um ein "Motivbündel" gehandelt. Ihr Mann habe wegen der Alkoholabhängigkeit um seine Reputation gefürchtet.