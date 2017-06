Letztlich geht es Sieling darum, den notwendigen mittelfristigen Weichenstellungen höhere Weihen zu verleihen. (dpa)

Welche Schwerpunkte soll Bremen setzen, wenn das Land ab 2020 mehr Geld zur Verfügung hat? Über diese Frage will Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) mit Akteuren außerhalb des Politik­betriebs ins Gespräch kommen. Kann er ja machen – aber braucht es dafür einen „Zukunftsrat“, dem drei „Perspektivgruppen“ zuarbeiten, flankiert durch eine „ressortübergreifende Steuerungsrunde“? Diese Vorstellung von Dialog ist so verkopft und technokratisch, wie sie sich nur ein Politiker ausdenken kann.

Sie ist außerdem unaufrichtig. Es wird so getan, als bekämen die gesellschaftlichen Akteure, die man an den runden Tisch bittet, wirklichen Einfluss auf die Geschicke der Stadt. Das wird mitnichten so sein, dafür sorgen schon die Verwaltungsprofis, die das personelle Grundgerüst der „Perspektivgruppen“ bilden.

Letztlich geht es Sieling darum, den notwendigen mittelfristigen Weichenstellungen höhere Weihen zu verleihen. Der Bürgermeister weiß eigentlich, was zu tun ist auf Gebieten wie Infrastruktur, Stadtentwicklung und Bildung. Er hat ein politisches Mandat. Gefragt ist jetzt Führungsstärke. Kein Mensch braucht die gelenkten Palaverrunden, die jetzt ins Leben gerufen werden sollen.

