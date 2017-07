Der Weg über die Stephanibrücke wurde am Mittwoch für Fußgänger und Radfahrer um zwei Meter schmaler gemacht. (Alice Echtermann)

Auf der Stephanibrücke über die Weser wurden am Mittwoch Bauzäune aufgestellt. Sie halbieren den Fuß- und Fahrradweg auf beiden Seiten der Brücke, machen den 5,5 Meter breiten Weg um zwei Meter schmaler. Mindestens ein halbes Jahr solle die Barriere dort stehen bleiben, sagte einer der Arbeiter, die den Metallzaun am Mittag errichteten.

Bereits im Juni hatte das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) angekündigt, die Nutzung der Brücke im Laufe der Sommerferien einzuschränken. Die Last für das Bauwerk ist zu hoch. Die Einschränkung des Fuß- und Radweges sei eine Vorkehrung gegen größere Menschenansammlungen auf der Fußgängerebene, erklärte ASV-Sprecher Martin Stellmann im Juni. Er habe dort zwar noch keinen Stau erlebt, aber das Amt sei rein rechtlich dazu verpflichtet, einen solchen Lastenfall einzurechnen und Vorkehrungen zu treffen.

Die Weserbrücke, auf der die Bundesstraße 6 verläuft, ist in einem so schlechten Zustand, dass die Konstruktion in den kommenden Jahren nicht nur instand gesetzt, sondern auch ein Neubau geplant werden muss. (ech)