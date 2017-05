Auch die Geschwister von Friedrich Buhlrich waren unter den Opfern der NS-Psychiatrie. Er ist Mitglied im Gedenkkreis "Euthanasie" des Krankenhausmuseum am Klinikum Bremen-Ost. (Timo Thalmann)

Am Mahnmal "Irrstern" traf sich der Gedenk- und Arbeitskreis "Euthanasie" des Krankenhausmuseum am Klinikum Bremen-Ost. Denn am 30. Mai 1940, also vor 77 Jahren, fuhr ein erster Bus mit 36 Patienten von hier in die Heilanstalt Wehnen. Dort wurden die meisten von ihnen durch bewusste Unterernährung umgebracht.

Es waren die ersten von insgesamt 822 sicher dokumentierten Opfern der nationalsozialistischen "Erbgesundheitspolitik" in Bremen und Bremerhaven. Daran erinnerten in ihren Reden Prof. Uwe Gonther, Ärztlicher Direktor des Ameos-Klinikums, Dr. Heines, Judith Borsch, heutige Direktorin des Klinikum Bremen-Ost, und als Zeitzeuge Friedrich Buhlrich vom Gedenkkreis, dessen drei Geschwister zu den Opfern zählten.