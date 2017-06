Der 18-Jährige, den die Bremer Sicherheitsbehörden als Gefährder betrachten, bleibt in Abschiebehaft. Dies bestätigte am Donnerstagnachmittag Nicolai Sauer, Pressesprecher am Landgericht, auf Anfrage des WESER-KURIER.

Wie berichtet, wurde der Mann, der aus der russischen Kaukasus-Republik Dagestan stammt, im März in Haft genommen. Die Innenbehörde hält ihn für ausgesprochen gefährlich und will ihn abschieben.

Gegen die Abschiebehaft hatte der Mann geklagt, doch das Landgericht hat jetzt entschieden, dass diese Haft bis Ende Juni rechtens ist. Ob er überhaupt abgeschoben werden darf, entscheidet das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig.