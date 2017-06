Symbolbild. (dpa)

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wird nicht mehr im Juni, sondern erst im Juli über den Fall eines aus der russischen Kaukasusrepublik Dagestan stammenden 18-jährigen Gefährders entscheiden, der derzeit in Bremen in Abschiebehaft sitzt. Dies bestätigte am Donnerstag die Innenbehörde auf Anfrage des WESER-KURIER.

Eine Nachricht, die Folgen haben könnte für die geplante Abschiebung des Mannes, den die Bremer Sicherheitsbehörden für ausgesprochen gefährlich halten. Denn der Mann hatte nicht nur gegen seine Abschiebung geklagt, hierüber entscheidet erstinstanzlich das Bundesverwaltungsgericht, sondern auch gegen die Abschiebehaft. Diese Klage hatte das Landgericht Mitte Juni abgewiesen. Es sei rechtens, den 18-Jährigen in Haft zu belassen. Allerdings lediglich bis Ende Juni. Diese Frist läuft am Freitag ab, womit der Gefährder theoretisch wieder auf freien Fuß kommen könnte.

Die Innenbehörde habe bereits einen Antrag auf Haftverlängerung gestellt, erklärte hierzu am Donnerstag Rose Gerdts-Schiffler, Sprecherin des Innensenators. Das Amtsgericht werde darüber am Donnerstag oder am Freitag entscheiden. Gegen diese Entscheidung könnten dann – je nachdem, wie sie ausfällt – sowohl der 18-Jährige als auch die Innenbehörde Beschwerde einlegen. Darüber müsste dann erneut das Landgericht entscheiden.

18-Jähriger soll mögliche Anschlagsziele in Bremen ins Spiel gebracht haben

In einem ähnlich gelagerten Fall – betroffen ist ein in Bremen lebender 36-jähriger Mann aus Algerien, der ebenfalls in Abschiebehaft sitzt –, hatte das Bundesverwaltungsgericht vor Kurzem entschieden, dass die Abschiebung des Mannes rechtens ist. In seinem Fall wurde die Frist für die Abschiebehaft verlängert. Allerdings sei hierfür eine Zusicherung des Auswärtigen Amtes in Berlin notwendig gewesen, erläuterte Gerdts-Schiffler. Es müsse realistisch sein, innerhalb von drei Monaten eine Erklärung aus dem Heimatland des Betroffenen einzuholen, dass er dort nach seiner Abschiebung angemessen behandelt werde, ihm zum Beispiel keine Folter drohe. Im Falle des Algeriers habe das Auswärtige Amt diese Zusicherung abgegeben. Im Fall des 18-Jährigen werde man gegebenenfalls wieder um Unterstützung aus Berlin anfragen.

Der 18-Jährige aus Dagestan soll gegenüber einem Islamisten aus Essen sowie einem Mann, der einer Terrororganisation in Syriern angehört, Gebäude in Bremen als mögliche Ziele für Anschläge ins Spiel gebracht haben. Er selbst hat in einem Interview unter anderem eingeräumt, sich Anleitungen für den Bau einer Bombe aus dem Internet heruntergeladen zu haben, dies aber als eine Art Dummejungenstreich bezeichnet.