Innensenator Ulrich Mäurer setzt weiterhin auf konsequente Abschiebungen. (Frank Thomas Koch)

Ein dritter islamistischer Gefährder sitzt in Bremen in Abschiebehaft, das bestätigte Innensenator Ulrich Mäurer auf einer Pressekonferenz am Dienstag. Der 25-Jährige sei relativ sicher algerischer Staatsbürger. Er soll Daesch-Flaggen in sozialen Netzwerken gepostet und in Bremer Moscheen die Ideologie des Daesch sowie das Attentat auf den Berliner Weihnachtsmarkt mit „frenetischem Jubel gefeiert“ haben, sagt Hilal Öztürk vom Landesamt für Verfassungsschutz. Daraufhin habe Mohammed A. dort Hausverbot erhalten.

In welchen Moscheen dies der Fall sei, will Öztürk aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Nur so viel: „Das Islamische Kulturzentrum ist nicht darunter.“ Auch der Name des Mannes sei nicht mit Sicherheit der richtige. „Er hat über 20 verschiedene Personalien benutzt“, sagt Mäurer.

Gefährder ließ sich als libyscher Flüchtling registrieren

„Das erste Mal ist er 2014 als Asylsuchender in Bremen aufgetaucht“, sagt Öztürk. Damals habe A. sich als libyscher Flüchtling registrieren lassen. Libyen sei deshalb wichtig, weil eine Abschiebung dorthin aufgrund der politischen Situation fast unmöglich ist, erklärt Öztürk. A. sei dann, aufgrund eines Verteilungsschlüssels für Geflüchtete, nach Chemnitz geschickt worden. Dort ist er jedoch nie angekommen und galt als unbekannt verzogen. Er reiste unter verschiedenen Namen durch Europa, lebte in Belgien. Dort ist er das erste Mal mit islamistischen und extremistischen Äußerungen auffällig geworden.

Mehr zum Thema Gefährder bleibt in Haft Ein 18-Jähriger, den die Bremer Sicherheitsbehörden für gefährlich halten, bleibt in Abschiebehaft. ... mehr »

2016 taucht er wieder in Bremen auf; diesmal gibt er sich als syrischer und minderjähriger Geflüchteter aus. Er verschwindet wieder, reist weiter durch Europa mit gefälschten Pässen. Wenig später fällt er durch sein Verhalten in den Moscheen auf – gemeinsam mit Oussama B. Der 36-Jährige sitzt bereits seit März in Abschiebehaft. „Es hatte den Anschein, als wollten die beiden die Moschee kippen“, beschreibt Öztürk das Verhalten der Männer. Sie hätten Betende als Ungläubige beschimpft, weil diese nicht der Daesch-Ideologie folgten.

Bremer Senat braucht Mithilfe von algerischer Regierung

Die beiden Algerier sollen sobald wie möglich in ihr Heimatland zurückgeschickt werden, bekräftigt Mäurer. Das ist jedoch nicht einfach, da eine Einreise ohne Papiere aufwendig ist. Der Bremer Senat ist auf die Mithilfe der algerischen Regierung angewiesen. Und eventuell auch auf die Hilfe der Bundesregierung, die das Verfahren beschleunigen könnte.

Mehr zum Thema 18-Jähriger plante Anschläge in Bremen Ein 18-Jähriger soll Gebäude in Bremen als Ziele für Anschläge vorgeschlagen haben. Der Mann sitzt ... mehr »

Mohammed A. saß in Bremen wegen Diebstahls, Urkundenfälschung und unerlaubtem Aufenthalt seit März in Untersuchungshaft. Mithilfe eines Fingerabdrucks, den der Verfassungsschutz nach Belgien sandte, konnte er als Gefährder identifiziert und in Abschiebehaft genommen werden. Über seinen Namen war eine Identifizierung nicht möglich, da er in Belgien einen anderen benutzt hatte. Öztürk betont vor diesem Hintergrund, dass der Informationsfluss zwischen den Behörden funktionieren muss. Und auch Mäurer lobt die akribische Polizeiarbeit: „Seine wahren Bestrebungen und seine mutmaßlich tatsächliche Identität konnten nachgewiesen werden.“

Zahl der Salafisten in Bremen steigt

Im Rahmen der Pressekonferenz musste Mäurer allerdings auch einräumen, dass die Zahl der Salafisten in Bremen weiter gestiegen sei. Während 2016 noch 360 Menschen dieser Szene zugerechnet worden sind, ist die Zahl 2017 auf 480 gestiegen. „60 Personen davon werden als gewaltbereit eingestuft“, sagt der Innensenator. Insgesamt 20 Personen seien Gefährder, wobei die drei in Bremen inhaftierten Männer bereits mit eingerechnet seien. Ein 18-Jähriger aus der Kaukasus-Republik Dagestan sitzt auch in Abschiebehaft. Gerade mit Hinblick auf diese dynamische Gruppe sei es wichtig, jeden Gefährder abzuschieben, der nicht deutscher Staatsbürger ist. Jede Abschiebung sei ein Segen, sagt Mäurer. „Denn dann ist es möglich, die Gefährder mit deutschem Pass genauer zu beobachten.“

Der WESER-KURIER verwendet den Begriff „Islamischer Staat“ nicht, weil diese Terrorgruppe weder religiös motiviert noch ein Staat ist. Wir sprechen wie ihre Gegner von Daesch.