Der Algerier Oussama B., der am 21. März in Bremen festgenommen wurde, darf abgeschoben werden. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat den Widerspruch des 36-Jährigen gegen die Abschiebung abgelehnt. Der Mann wird von den Bremer Sicherheitsbehörden als Gefährder betrachtet, man traut ihm zu, Terroranschläge zu begehen.

Die Entscheidungsgründe liegen zwar noch nicht vor, doch den grundsätzlichen Tenor des Beschlusses bestätigte das Bundesverwaltungsgericht am Donnerstag auf Anfrage des WESER-KURIER. Der Antrag des Mannes sei abgelehnt worden. Er dürfe allerdings erst abgeschoben werden, wenn eine algerische Regierungsstelle zusichere, dass ihm in Algerien „keine Folter oder unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung droht“.

Hierfür dürfte Bremen auf die Unterstützung des Auswärtigen Amtes in Berlin angewiesen sein. Entscheidend aus Bremer Sicht ist jedoch, dass das Bundesverwaltungsgericht mit dieser Entscheidung die vorgetragenen Gründe für die Abschiebung akzeptiert hat.

Oussama B. hat viele Jahre in Bremen gelebt, siedelte dann nach Frankreich um. Dort wurde er laut Innenbehörde zu einer Haftstrafe verurteilt, weil er mit einem terroristischen Anschlag gedroht haben soll. Nach Verbüßung seiner Strafe schob ihn Frankreich im Herbst 2015 mit Zustimmung der Bremer Ausländerbehörde nach Bremen ab. Ein Fehler, wie sich später zeigte. Die Bremer Behörde hatte seinen Aufenthaltsstatus rechtlich falsch bewertet. Tatsächlich hatte der Mann lediglich eine Duldung – Bremen hätte ihn nicht zurücknehmen müssen.

Nach seiner Rückkehr aus Frankreich soll der Mann auch in Bremen radikal-islamistische Bemerkungen von sich gegeben haben. Er sei erheblich bei der Polizei in Erscheinung getreten sein, heißt es. Laut Sicherheitsbehörden war er regelmäßiger Besucher im Islamischen Kulturzentrum am Breitenweg. Seit dem 21. März sitzt der 36-Jährige in Abschiebehaft.

Die Bremer Innenbehörde bestätigte am Mittwoch den Tenor der Gerichtsentscheidung, will sich hierzu aber erst näher äußern, wenn die Beschlussbegründung aus Leipzig vorliegt.