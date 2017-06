Symbolbild. (FR)

Der 65 Jahre alte Mann sei am Freitagabend in Hildesheim festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Weitere Einzelheiten konnte er nicht dazu sagen. Dem wegen schweren Raubes verurteilten Straftäter war am Donnerstag am Bremer Hauptbahnhof die Flucht gelungen.

Nach Angaben der Polizei ist der Mann vielfach vorbestraft und als gewalttätig bekannt. Er ist in der Justizvollzugsanstalt Bremerhaven untergebracht. (dpa)