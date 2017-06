Rund 500.000 Euro sollen die beiden Betrüger in den Jahren 2015 und 2016 erbeutet haben. (Frank Thomas Koch)

Diesmal ist es nicht die unterste Ebene der Trickbetrügerbande, die vor Gericht steht. Die beiden Angeklagten bildeten die organisatorische Schnittstelle zwischen den Hintermännern in der Türkei und den sogenannten Abholern, die die Beute bei den Opfern einkassieren. "Die höchste in Deutschland befindliche Organisationsebene der kriminellen Gruppierung", nennt der Staatsanwalt die Angeklagten.

Trotzdem, das steht schon zum Prozessauftakt am Freitag fest, wird einer der beiden Täter mit einer Bewährungsstrafe davonkommen. Den anderen erwarten zwischen drei Jahre und neun Monate Gefängnis. Darauf haben sich die Prozessparteien verständigt: Geständnisse gegen ein reduziertes Strafmaß. Ein Deal, den die Angeklagten noch im Gerichtsgebäude überschwänglich feiern.

33 und 30 Jahre alt sind die Angeklagten aus Bremen. Beide waren zwischen November 2015 und Dezember 2016 Teil einer international operierenden Betrugsmaschinerie. Von Callcentern im türkischen Izmir aus werden in Deutschland zumeist ältere Menschen massiv unter Druck gesetzt. Die Betrüger geben sich am Telefon als Polizisten aus und erzählen ihren Opfern von angeblich bevorstehenden Einbrüchen, illegalen Bankgeschäften oder anderen drohenden Szenarien.

Wie der Trick funktioniert

Den alten Menschen wird dabei vorgetäuscht, dass ihr Geld, Schmuck oder andere Wertgegenstände in Gefahr seien. Und dies derart überzeugend, dass sie den angeblichen Polizisten am Ende freiwillig Geld und Schmuck "zur Sicherheit" aushändigen. Die beiden Bremer, die jetzt vor Gericht stehen, sollen an Betrügereien beteiligt gewesen sein, bei denen es um insgesamt 579.000 Euro ging.

Beileibe keine "Peanuts", wie der Vorsitzende Richter in der Verhandlung gleich mehrfach betont. Es gehe bei den Vorwürfen um schwere Straftaten, bei denen ein hoher Schaden entstanden sei. Dafür, dass das Gericht den Angeklagten dennoch eine Verständigung anbot, nennt der Richter gleich mehrere Gründe. Zum einen könne man den Angeklagten die meisten der ihnen vorgeworfenen Taten nur sehr schwer nachweisen.

Zum andern seien auch die beiden letztlich nicht die wirklichen Profiteure. Sie seien zwar fest in die Bandenstruktur eingebunden gewesen, doch der größte Teil der Beute sei an die Hintermänner in die Türkei gegangen. Zudem seien alle Fälle, die dem 33-Jährigen zur Last gelegt werden konnten, letztlich fehlgeschlagen. Er habe daraus also keinerlei finanziellen Gewinn gezogen.

Keine Informationen zu den Hintermännern

Nicht zuletzt habe man mit der Verständigung aber auch den Opfern aus ganz Deutschland die lange Anreise nach Bremen ersparen wollen. Ebenso das Eingeständnis vor Gericht, den Betrügern auf den Leim gegangen zu sein, erklärt der Vorsitzende Richter. Denn durch die Geständnisse werde eine umfassende Beweisaufnahme mit der Vernehmung dieser Zeugen vermieden.

Wie verabredet, gestehen die beiden Angeklagten anschließend einen Teil der ihnen zur Last gelegten Taten (die restlichen Fälle werden eingestellt). Die von ihnen rekrutierten Abholer, die die Beute bei ihnen abzugeben hatten, benennen sie namentlich.

Doch an wen sie selbst das Geld weitergaben oder wer die Hintermänner in der Türkei sind, darüber schweigen sie sich aus. Einer gibt an, Angst um Leib und Leben zu haben, der andere spricht von einem "sehr nahen persönlichen Verhältnis", womit gemeint sein dürfte, dass der Hintermann in der Türkei zu seiner Familie gehört.

Staatsanwaltschaft ist zufrieden

Die Staatsanwaltschaft kommentiert die erzielte Verständigung mit den Worten "mehr als gut". Sie kann mit dem verabredeten Strafrahmen gut leben. Die Angeklagten offensichtlich auch. Beide beenden ihr Geständnis zwar mit Worten der Reue. Sie hätten ohnehin nur widerstrebend bei der ganzen Sache mitgemacht und würden sich dafür heute aufrichtig schämen. Und gar nicht auszudenken, wenn ihren eigenen Eltern so übel mitgespielt würde...

Doch draußen vor dem Gerichtssaal – nach fünfeinhalb Monaten Untersuchungshaft hatten die Richter soeben die Haftbefehle aufgehoben beziehungsweise außer Vollzug gesetzt – sieht das dann schon wesentlich entspannter aus. Lautes Lachen und Scherzen, Küsse und tränenreiche Umarmungen mit Familie, Freunden und Anwälten. Und jede Menge Selfies: Ich als freier Mann vor dem Gerichtssaal, ich und meine Kumpel im Flur, ich und meine Mutter auf der großen Treppe... Partystimmung im Landgericht.

Der Prozess wird am 15. Juni fortgesetzt.

