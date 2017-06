Per Telefonanruf aus der Türkei sind vorwiegend ältere Menschen in Deutschland durch die Trickbetrüger hereingelegt worden. (dpa)

Zwischen drei Jahren und drei Jahren plus neun Monate wird die Strafe für den älteren der beiden Männer liegen, verspricht das Gericht. Der andere Täter muss gar nicht ins Gefängnis. Ihn erwartet eine Haftstrafe zwischen einem Jahr plus sechs Monate und zwei Jahren. Diese würde zur Bewährung ausgesetzt. Dafür erwartet das Gericht Geständnisse der beiden. Welche sie am Freitag abgeben.

Dem Vernehmen nach sind die Angeklagten mit diesem Prozessausgang nicht unzufrieden. "Die zwei scherzten in der Prozesspause mit ihren Angehörigen, waren offensichtlich glücklich über den Verlauf", so ein anwesender Beobachter.

Das Gericht will durch den Deal den Aufwand des Prozesses verringern und insbesondere den meist sehr betagten Opfern der Bande die lange und beschwerliche Anreise zum Prozess ersparen. Die Verbrecher haben ihre Opfer in Deutschland in ganz Deutschland betrogen.

Für zehn Taten sind der 33-jährige Türke und sein 30 Jahre alter Kompagnon, Deutscher mit türkischen Wurzeln, angeklagt. Sie sollen als mittlere Organisationsebene am Trickbetrug einer ganzen Verbrecherbande teilgenommen haben. Weil die Bosse in der Türkei sitzen, waren sie damit die ranghöchsten Bandenmitglieder in Deutschland.

Aus einem Call-Center im türkischen Izmir riefen laut Anklage Komplizen der Männer ältere Menschen im ganzen Bundesgebiet an, gaben sich als falsche Polizisten aus und überredeten ihre Opfer dazu, Wertsachen an vermeintliche "Kollegen" abzugeben. Diese klingelten dann wenig später bei den Opfern und nahmen die Gegenstände an.

Die Aufgabe der Angeklagten bestand darin, die Abholer für die Beute zu rekrutieren und auch die ergaunerten Werte in Empfang zu nehmen. Anschließend leiteten sie die Beute dann in die Türkei weiter. Rund 500.000 Euro sollen die beiden durch Taten in den Jahren 2015 und 2016 so erbeutet haben. Ihnen selbst blieb aber wohl nur ein geringer Teil davon als Lohn.

Das Urteil könnte sogar am Freitag noch gesprochen werden.