Während am Hauptbahnhof die Gleise komplett erneuert werden, werden zahlreiche Straßenbahnen über die Domsheide umgeleitet. (Frank Thomas Koch)

Wer ab Donnerstag am Bremer Hauptbahnhof in einen Bus oder eine Bahn einsteigen möchte, sollte sich vorher genau informieren: Am 22. Juni starten pünktlich zum Sommerferienbeginn die umfangreichen Baumaßnahmen rund um den Bahnhof, bei dem die Gleise und die Bahnsteige erneuert werden sollen.

Dafür hat die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) elf Wochen Bauzeit mit zwei unterschiedlichen Bauphasen eingeplant. Die in erste Phase dauert bis zum 28. Juli und führt zu den meisten Einschränkungen für Pendler und Autofahrer. Außerdem gilt ab dem 22. Juni der Ferienfahrplan, weshalb einige Bus- und Bahnlinien seltener fahren.

Erste Bauphase

Die erste Bauphase konzentriert sich auf den Bahnhofsvorplatz, die Straße An der Weide und den Gustav-Deetjen-Tunnel. Alle Buslinien, die sonst am Hauptbahnhof halten, werden umgeleitet. Grund dafür ist laut BSAG-Projektleiter Ingo Schnieders der Bauablauf: Zunächst werden der Beton und der Asphalt rund um die Gleise abgetragen, um an das Fundament zu kommen, in dem sie verankert sind.

Die Straßenbahnen können weiterhin die Gleise ohne Risiko benutzen, für Busse ist die Spur allerdings unbefahrbar. Das betrifft die Linien 20, 24, 26/27 und 63, sowie die Nachtlinien N3, N5, N7 und N9. Auch die Haltestelle der VBN-Regionalbusse ist in dieser Zeit gesperrt. Trotzdem werden alle Nah- und Regionalverkehrsbusse weiterhin in der Nähe des Hauptbahnhofes eingerichtete Ersatzhaltestellen anfahren.

Die Linien 24 und 26/27 werden über den Remberti- und den Concordia-Tunnel umgeleitet, weshalb Fahrgäste mit längeren Fahrtzeiten rechnen müssen. Deswegen gilt auch die Anschlussgarantie in der Bauphase nicht. Die Nachtlinien sollen von den Baumaßnahmen laut BSAG besonders betroffen sein, weshalb die Umsteigezeiten erhöht werden. Deswegen ist es wichtig, dass Fahrgäste sich genau informieren und möglicherweise mehr Zeit einplanen.

Powerwochenenden mit Informationsoffensive

Der größte Teil der Bauarbeiten soll an sogenannten Powerwochenenden stattfinden. In der ersten Bauphase betrifft das die Wochenenden vom 7. bis 10. Juli und vom 14. bis 17. Juli, jeweils von 21 Uhr am Freitag bis 3 Uhr am Sonntag. In dieser Zeit fahren keine Straßenbahnen über den Hauptbahnhof, weil hier die Gleise komplett erneuert werden. Die neuen Modelle sollen ein leiseres Fahren ermöglichen, sagt Projektleiter Schnieders. Um diese Instandsetzung so schnell wie möglich durchzuführen, wird an den Wochenenden rund um die Uhr gearbeitet.

In dieser Zeit fahren die Linien 1, 4 und 10, sowie die entsprechenden Nachtlinien weiterhin zum Hauptbahnhof, werden aber zwischen den Haltestellen Hauptbahnhof und Am Dobben über die Domsheide und das Ostertor umgeleitet. Die Linie 6 fährt außerdem im Ringverkehr. Das bedeutet konkret, dass die Haltestellen Hauptbahnhof bis Wilhelm-Kaisen-Brücke nur in Richtung Flughafen bedient werden, die Haltstellen Blumenthalstraße bis Universität-Nord entfallen. Die Linie 8 fährt in dieser Zeit nicht. Für die Fahrtrichtung Schwachhausen und Universität kommen deshalb die Ersatzbuslinien S71 und S72 zum Einsatz.

Die BSAG geht für das Großbauprojekt in eine Informationsoffensive: An der Baustelle direkt gegenüber vom Hauptbahnhof werden Informationsplakate deutlich sichtbar aufgehangen. Außerdem werden in der ganzen Stadt Informationsmaterialien verteilt. Zusätzlich stellt die BSAG Fahrgastbegleiter von 4 Uhr bis 24 Uhr bereit, um die Menschen so gut wie möglich zu unterstützen. Auch die Nahverkehrs-Apps werden mit den entsprechend geänderten Daten zu den Baustellen aktualisiert. „Wir wissen, dass wir den Fahrgästen viel zumuten“, sagt die Leiterin der Fahrgastinformation Ute Krome.

Viele Vorteile für BSAG-Kunden

Dabei soll das Ergebnis der Baumaßnahmen viele Vorteile für BSAG-Kunden haben. Sie sollen schneller umsteigen können, da die Fahrzeuge künftig direkt hintereinander halten und damit die Wege zwischen den Bahnen kürzer sind. Zusätzlich sollen die Bahnsteige so verändert werden, dass das Ein- und Aussteigen beschleunigt wird. Auch das Blindenleitsystem soll an die aktuellen Richtlinien angepasst werden. An den Fahrgastunterständen sollen außerdem Ticketautomaten installiert werden.

Die Straßenbahnlinie 8 fährt nur bis zur Domsheide. (Frank Thomas Koch)

Ist das Areal rund um die Haltestellen am Bahnhof erneuert, werden die Straße An der Weide und der Gustav-Deetjen-Tunnel wieder freigegeben. Dann beginnt am 29. Juli die zweite Bauphase. Dabei wird die Bahnhofstraße teilweise gesperrt sein, auch viele der Buslinien halten weiterhin an den Ersatzhaltestellen. Die Umleitungen sind in der zweiten Bauphase aufgehoben. Auch in dieser Bauphase wird es zwei Powerwochenenden geben. Wenn alles gut geht, läuft der Bus- und Bahnverkehr ab dem 10. September wieder nach dem normalen Fahrplan.

Zahlen und Fakten zum Umbau

Nach Angaben den BSAG werden die Bauarbeiten knapp 4,5 Millionen Euro kosten. Auch für die restlichen Details des Umbaus gibt es schon genaue Kalkulationen. So sollen 1850 Meter Gleis, zwölf Weichen und elf Kreuzungen ersetzt. Dafür werden 6500 Quadratmeter Oberfläche aufgebrochen und 350 Stück Schienen geschweißt. 1450 Quadratmeter Fahrbahnbeton werden eingebaut und fast 500 Quadratmeter Guss-Asphalt aufgebracht. Außerdem werden sechs elektrische Weichenantriebe und Steuerungen sowie zwölf Weichenheizungen ersetzt.