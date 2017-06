Am frühen Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr ist es in der Birkenstraße in der Bremen Innenstadt zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen.

37 Menschen, darunter zahlreiche Kinder, sind bei dem Feuer verletzt worden. 14 Menschen mussten ins Krankenhaus, zehn von ihnen sind Kinder.

Im Keller eines fünfstöckigen Mehrfamilienhauses, das als Flüchtlingsunterkunft genutzt wird, war ein Brand ausgebrochen. Menschen standen bereits an den Fenstern und riefen um Hilfe, als die ersten Einsatzkräfte eintrafen.

Die Bewohner konnen sich wegen des starken Rauchs nicht mehr allein durch das Treppenhaus in Sicherheit bringen. Ihnen halfen die Feuerwehrleute über Leitern aus den Fenstern in Sicherheit zu kommen.

Neun Menschen sind mit Fluchtrettern der Feuerwehr auch über das Trreppenhaus ins Freie gelangt. "Diese Fluchtretter sind Masken, die unsere Leute bei einem Einsatz im Brandgebäude dabei haben", so ein Sprecher der Feuerwehr. "Treffen die Trupps auf Bewohner, sorgen Filter in den Masken dafür, dass die Menschen den Weg durch den Rauch ins Freie bewältigen können."

In das Haus zurück können die Bewohner so bald aber nicht wieder. Aufgrund der starken Rauchentwicklung ist das Gebäude vorerst unbewohnbar. Die Menschen hat die Polizei in andere Unterkünfte untergebracht. "Das lief problemlos mit allen Beteiligten ab", so Polizeisprecher Nils Matthiesen

Insgesamt waren an dem Einsatz laut Feuerwehr "70 Einsatzkräfte mit 27 Fahrzeugen beteiligt". Zunächst Kräfte der Feuerwachen 1 und 4, des Stadtbremischen Rettungsdienstes sowie des Einsatzleitdienstes und der Freiwillige Feuerwehr Neustadt, später "wurde auf Grund der Anzahl der beteiligten Personen der Kräfteansatz erhöht", so die Feuerwehr weiter. Hinzu kamen "weitere Einheiten des Rettungsdienstes, der Großraumrettungswagen, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst, der Leitende Notarzt sowie der Direktionsdienst."

Bereits nach einer guten halben Stunde war das Feuer schon wieder gelöscht. Die weiteren Arbeiten dauerten allerdings noch bis rund 5 Uhr am Morgen.

Warum es zu dem Brand in einem Restmüllcontainer in der Unterkunft gekommen ist, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt.