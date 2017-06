Die Bremer Diskomeile (Archivbild aus 2015). (Christina Kuhaupt)

Nach mehreren Vorfällen im Bereich der Diskomeile in der jüngeren Vergangenheit hat die Polizei in der Nacht zu Pfingstsonntag in der Innenstadt eine groß angelegte Kontrolle durchgeführt. Wie die Behörde am Montag berichtete, überprüften die Beamten 221 Personen. Darunter waren sieben Minderjährige, von denen vier im Anschluss an die Kontrolle ihren Erziehungsberechtigten zugeführt wurden. Eine Person erhielt eine Strafanzeige wegen illegalen Aufenthalts, drei Besucher hatten gegen das in diesem Bereich geltende Waffenverbot verstoßen.

Fokus auf Waffen

Vor allem auf die Waffen hatten die Beamten ein Augenmerk gelegt. Wie berichtet, war es in der Vergangenheit immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen. Erst Ende April waren vier Menschen durch Messerstiche verletzt worden, einer davon schwebte zwischenzeitlich sogar in Lebensgefahr. Laut Polizei ging es bei der Kontrolle am Wochenende auch darum, mehr darüber zu erfahren, wer welche Waffen bei sich trägt und damit Licht ins Dunkle der Meile zu bringen.

Bei dem Einsatz, den die Beamten mit starken Kräften durchführten, sollten die Besucher der Diskomeile und der Diskothek „Modernes“ in der Neustadt aber auch beraten werden: So waren Mitarbeiter des Präventionszentrums der Polizei vor Ort, um die Gäste auf die Gefahren durch K.o.-Tropfen hinzuweisen und sie vor Eigentumsdelikten zu warnen. So sollten sie auf ihre Wertsachen achten, ihre Getränke im Auge behalten, Vorsicht bei neuen Bekanntschaften walten lassen und ihre Rückfahrt nach Hause rechtzeitig organisieren.

Die Polizei wertete diese Aktion, bei der sie nach eigenen Angaben an beiden Orten rund 300 Menschen direkt erreichte, als Erfolg. Die Aktion sei bei den Besuchern gut angekommen und soll in den kommenden Monaten wiederholt werden.