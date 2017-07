Nach einem der Spiele sprechen Fußballer der Mannschaft Kamerun mit den Zuschauern. (Christina Kuhaupt)

Wenn an Sommersonntagen afrodeutsche Familien und Gruppen schwarzer junger Bremer über den Osterdeich schlendern, dann ist African Football Cup in der Pauliner Marsch. Das Fußballturnier der afrikanischen Community ist längst zu einer festen Bremer Einrichtung geworden. Die Besucherzahl wächst seit Jahren – so stark, dass die Veranstalter vom pan-afrikanischen Kulturverein zuletzt zu kämpfen hatten, um das Großereignis weiter zu stemmen. Der African Football Cup sei das größte Turnier dieser Art in Europa, sagt Tala Awolola, Vorsitzender des pan-afrikanischen Kulturvereins. Ähnliche Turniere gebe es zwar auch in Hamburg oder Oldenburg, doch nicht in den Bremer Dimensionen.

In Bremen wird das Turnier an fünf Sommersonntagen ausgetragen, manche Mannschaften beginnen bereits im Februar mit dem Training. Der African Football Cup ist aber nicht nur ein sportliches Ereignis, sondern auch ein soziales: „An manchen Sonntagen sind 2000 Leute hier, zum Finale kamen im vergangenen Jahr sogar rund 4000 Leute“, sagt Awolola. Dass der Cup einmal so groß werden könnte, hätte er sich nicht träumen lassen: „Das Turnier ist sehr berühmt, es kommen inzwischen auch Leute aus Hamburg, Köln und Berlin, aus Rotterdam, Belgien und Frankreich.“ Die Stadt unterstützt das Turnier: Im vergangenen Jahr kam Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) zum Turnier, in diesem Jahr übernahm Polizeipräsident Lutz Müller die Schirmherrschaft für den Fußball-Cup.

Am Spielfeldrand werden Teigbällchen frittiert. (Christina Kuhaupt)

Für viele ein Höhepunkt des Jahres

Aminata Camara hilft bei der Organisation des Turniers. Die 19-jährige Bremerin ist als Tochter eines der Turnier-Veranstalter mit dem African Football Cup aufgewachsen. „Das ist das Highlight des Jahres, für mich und auch für viele andere“, sagt sie. „Hier treffe ich viele Leute, die ich sonst das ganze Jahr über nicht sehe.“

Ein Ziel des Turniers ist es, Nachwuchstalenten Gelegenheit zu geben, sich zu beweisen. Doch man wollte auch etwas für die afrikanischen Familien machen, die in den Sommerferien nicht verreisen können, erzählt Mitorganisator Bubacar Caminata. Ein wichtiges Ziel sei es, afrikanische Bremer aus verschiedenen Ländern in Kontakt zu bringen: „Viele Europäer denken, die Afrikaner kennen sich alle untereinander, aber das stimmt natürlich nicht – hier beim Fußball-Cup kann man sich kennen lernen.“

Und viele junge Flüchtlinge aus afrikanischen Ländern träumen von einer Karriere im Profi-Fußball, das bestätigt Mirko Jovic vom Sportverein TSW Woltmershausen, der als Zuschauer zum Turnier gekommen ist. „Alle wollen spielen, und jeder hofft darauf“, sagt er und lacht. Er lobt Fitness und den Elan vieler Nachwuchsspieler. Der 56-Jährige will beim African Cup den Trainer des Mali-Teams anfeuern, der in Woltmershausen eine Flüchtlingsmannschaft trainiert.

Ähnlich wie Mirko Jovic rücken viele Unterstützer und Familienangehörige zum Anfeuern an. Zum Beispiel die Bremerin Cornelia Cordis mit Sohn Tristan. Die beiden unterstützen Tristans Vater, der eine der Mannschaften trainiert. Und gerade bei gutem Wetter kommen viele Deutsche, teils mit ihren deutsch-afrikanischen Freunden und Partnern, teils aus Neugierde, um zu gucken und das Essen zu kosten. Denn am Rand des Spielfelds gibt es Musik, afrikanische Accessoires und Essensstände. Dort kann man einiges testen: Es gibt Bofrot – ghanaische Teigbällchen, die an Donuts erinnern – würzigen Jollof-Reis, Ebbeh-Eintopf aus Gambia mit Maniok, gegrillten Butterfisch und jede Menge frittierte Kochbananen. Vertreten sind afrikanische Restaurants wie „Baobab“ aus dem Hulsberg und „Mommies Corner“ aus der Neustadt, aber auch weitere Standbetreiber mit selbst gemachtem Essen.

Das Team der Elfenbeinküste wärmt sich auf. (Christina Kuhaupt)

Weitere Teams auf der Warteliste

Entstanden ist der African Football Cup durch eine Gruppe afrikanischer Bremer, die sich in der Pauliner Marsch zum Kicken traf. 2003 fand das erste Turnier statt, damals traten fünf Länder an. Der pan-afrikanische Kulturverein wurde gegründet, um das Turnier professionell zu organisieren. Heute ringen 16 Teams um den Titel, sechs weitere stehen auf der Warteliste: „Sie würden gerne mitspielen, aber unsere Kapazitäten geben das nicht her“, sagt Awolola.

Zuletzt brachten die Dimensionen des Turniers, das ein System für Müll, Toiletten, Umkleiden und für die Sicherheit braucht, die Veranstalter finanziell und organisatorisch an die Grenze. Deshalb kostet das Turnier in diesem Jahr erstmals zwei Euro Eintritt. Gespielt wird noch an den beiden kommenden Sonntagen jeweils ab 13 Uhr: Am 23. Juli sind Viertel- und Halbfinale geplant, am 30. Juli steht dann das Finale an.