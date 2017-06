Zuletzt gab es verschiedene Brandbriefe von Schulen in Gebieten mit geringen Einkommen und viel Zuwanderung. (dpa)

Finanz-Paket für Kitas und Schulen gefordert: Die Grünen wollen, dass Bremen beim Bau der notwendigen neuen Schul- und Kitagebäude schneller wird, und sie wollen Kitas und Schulen in sozial schwierigen Stadtgebieten in Bremen und Bremerhaven künftig stärker unterstützen. Das kündigt der grüne Bildungspolitiker Matthias Güldner an.

Die grüne Bürgerschaftsfraktion hat dazu am Montag ein Bündel an Forderungen beschlossen. Wie viel Geld genau zusätzlich gebraucht werde, um die Forderungen umzusetzen, müsse das Bildungsressort beziffern, sagte Güldner. Doch es gehe um ein Volumen von mindestens zehn Millionen Euro pro Jahr, die im Land Bremen zusätzlich in Kitas und Schulen fließen müssten, sagte Güldner – „vielleicht auch deutlich mehr“.

"Die Probleme sind groß und dringend"

Derzeit laufen die Verhandlungen zum Bremer Haushalt für die kommenden beiden Jahre. Die Grünen-Fraktion habe es normalerweise vermieden, sich schon in der Phase der Verhandlungen öffentlich einzuschalten, sagte Güldner bei einer Pressekonferenz im Haus der Bürgerschaft am Dienstag.

Doch diesmal habe man eine Ausnahme gemacht. Der Grund: „Die Probleme bei Schulen und Kitas sind so groß und so dringend, dass zusätzliche Mittel auch schon im Senatsentwurf für den Haushalt stehen müssen“, betont Güldner. Bei diesen Problemen könne man nicht abwarten, bis Bremen ab 2020 wieder mehr Geld zur Verfügung habe, „sonst fallen uns die Probleme auf die Füße und der Schaden für die gesamte Gesellschaft ist viel zu groß.“

Die Grünen schlagen vor, die stadteigene Anstalt Immobilien Bremen personell besser auszustatten, damit neue Gebäude und Erweiterungsbauten für Schulen und Kitas schneller geplant werden können. „Bremen hat lange keine Schule mehr gebaut“, sagt Güldner. Zuletzt sei die Mitarbeiterzahl für die Projektsteuerung bei Immobilien Bremen von 92 auf 75 Beschäftigte reduziert wurden, diese Mitarbeiter hätten sich vor allem um die Sanierung von Gebäuden gekümmert. „Auch die zuständige Fachabteilung bei der Bildungsbehörde muss personell besser ausgestattet werden“, so Güldner.

Zwei Stunden weniger Unterricht für bestimmte Lehrer

Die Leitungen von Kitas und Schulen in sozial benachteiligten Gebieten sollen durch zusätzliches Personal mehr Zeit für ihre Leitungsaufgaben bekommen, heißt es in dem von den Grünen beschlossenen Papier. Lehrer an Schulen in besonders schwierigen sozialen Lagen sollen zudem pro Woche zwei Stunden weniger unterrichten müssen. Ihre Arbeitszeit soll dabei nicht verkürzt werden, stellt Güldner klar.

Die frei werdende Arbeitszeit könnten sie für Aufgaben nutzen, die derzeit zusätzlich zum Unterricht anfallen, also zum Beispiel für Fallkonferenzen zu Schülern und für Gespräche mit Eltern, Dolmetschern oder dem Jugendamt. Dadurch soll es attraktiver werden, an einer Schule in einem Problemgebiet zu arbeiten. Zuletzt wiesen Schulen in solchen Gebieten immer wieder darauf hin, dass es ihnen kaum gelingt, neue Lehrkräfte anzulocken, weil Bewerber häufig Schulen mit weniger Problemen bevorzugen.