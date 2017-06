Das Jobcenter Bremerhaven reagierte zu träge auf den mutmaßlichen Sozialleistungsmissbrauch in Bremerhaven, meint Bremens Wirtschaftssenator Martin Günthner. (Frank Thomas Koch)

Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) hat im Zusammenhang mit dem Skandal um massenhaften Sozialbetrug in Bremerhaven deutliche Kritik am Jobcenter Bremerhaven und der Bundesagentur für Arbeit geübt, die das Jobcenter fachlich im Wesentlichen steuert. Im Untersuchungsausschuss der Bürgerschaft warf Günthner dem Jobcenter vor, dem Anstieg von Leistungsanträgen durch zugewanderte Bulgaren seit 2013 zu passiv begegnet zu sein.

In jenem Jahr begann der massive Zuzug von Menschen aus Südosteuropa nach Bremerhaven. Viele von ihnen wurden von den dubiosen Vereinen "Agentur für Beschäftigung und Integration" (ABI) und "Gesellschaft für Familie und Gender Mainstreaming" mit Scheinarbeitsverträgen ausgestattet, die zu Leistungen nach Hartz IV berechtigten. Ein Teil dieser Gelder soll an ABI & Co. zurückgeflossen sein.

Mehr zum Thema Für Patrick Öztürk wird es eng Die Kripo hat ihre Ermittlungen gegen zwei mutmaßlich betrügerische Vereine in Bremerhaven ... mehr »

Dass vermehrt Leistungsanträge von Bulgaren aufliefen, wurde im Jobcenter natürlich registriert. Auch dass die Hintergründe möglicherweise nicht ganz koscher waren, blieb dort nicht verborgen. Man übergab die Angelegenheit deshalb Anfang 2014 dem Zoll, der allerdings – nach anderthalb Jahren – feststellte, er sei nicht zuständig. Beim Zoll einmal nachzufassen oder ungeachtet der dortigen Prüfung eigenständig Maßnahmen gegen den offenkundigen Sozialleistungsmissbrauch zu ergreifen, auf diese Idee kam man beim Jobcenter nicht.

Genau dies kritisierte Günthner in seiner rund vierstündigen Vernehmung durch den Ausschuss: „Schon Anfang 2014 hätte von allen Beteiligten reagiert werden können und müssen“. Mit anderen Beteiligten meinte Günthner auch den Bremerhavener Magistrat und die Trägerversammlung des Jobcenters, in der Kommune und Arbeitsagentur vertreten sind. An das Senatsressort für Wirtschaft, Arbeit und Häfen habe sich das Jobcenter erst im Juni 2015 gewendet. Daraufhin sei für Juli eine große behördenübergreifende Besprechung angesetzt worden, im August habe der damalige Justizstaatsrat Matthias Stauch den Kenntnisstand der senatorischen Behörden an die Staatsanwaltschaft weitergegeben.

Insbesondere von Seiten der CDU wurde Günthner danach gefragt, wie es um dessen Kontakte zum 2. ABI-Vorsitzenden und damaligen SPD-Bürgerschaftsabgeordneten Patrick Öztürk bestellt war. Der Senator dementierte, mit Öztürk näher bekannt gewesen zu sein. Er habe sich sogar bemüht, Öztürk von der SPD-Kandidatenliste für die Bürgerschaftswahl 2015 zu kippen.