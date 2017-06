Bitte lächeln: WESER-KURIER-Chefredakteur Moritz Döbler (l.) mit Martin Klinkhammer, Deutsche Bank. (Frank Thomas Koch)

Mitglieder der Redaktion und des Verlags nutzten die Gelegenheit für einen Austausch mit den Besuchern. Unter den Gästen tummelten sich Bürgerschaftspräsident Christian Weber, Bürgermeister Carsten Sieling, Bürgermeisterin Karoline Linnert sowie Politiker verschiedener Parteien und Vertreter von Unternehmen und Institutionen.

In seinem Grußwort hob Chefredakteur Moritz Döbler hervor, dass der Abend vor allem dem direkten Gespräch mit den Bremer Spitzen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport diene. „Für uns ist es nicht nur ein Sommerfest, sondern eine Gelegenheit, unsere Zugänge zu wichtigen Akteuren und Themen zu vertiefen.“

Werftchef Peter Lürßen (v.l.) mit Ludwig Blomeyer von der Deutschen Bank und Ex-Werder-Boss Jürgen Born. (Frank Thomas Koch)

Die politische Lage sei unübersichtlich geworden, das gebe Medien wie dem WESER-KURIER mit seiner umfassenden und hintergründigen Berichterstattung Auftrieb. Auch WESER-KURIER-Vorstand Jan Leßmann wandte sich an die Gäste: „Wir möchten mit Ihnen in die Diskussion und in einen regelmäßigen Austausch treten.“

Die Vorstände der WESER-KURIER-Mediengruppe, Eric Dauphin und Jan Leßmann, beim Tortenanschnitt. (Frank Thomas Koch)

Veranstaltungen wie das Sommerfest sollten den Besuchern die Plattform bieten, auf der sie sich mit Entscheidungsträgern aus Bremen und der Region austauschen und vernetzen könnten. „Wir möchten Sie besser verstehen und kennen lernen.“

Morgens Regierungserklärung, abends Sommerfest: Carsten Sieling. (Frank Thomas Koch)

Das Kennenlernen stand tatsächlich im Mittelpunkt des Sommerfestes. Das sahen auch die Gäste so. Björn Tschöpe, Vorsitzender der SPD-Bürgerschaftsfraktion, sagte: „Die Meierei bietet ein hervorragendes Ambiente, um alte Kontakte zu pflegen und neue zu knüpfen.“ Und Werder-Vorstandsvorsitzender Klaus Filbry ergänzte: „Wenn das Wetter mitspielt, ist die Meierei eine der schönsten Locations in Bremen.“

Das Fest sei eine „hochkarätig besetzte Netzwerkveranstaltung“. Björn Fecker, grüner Bürgerschaftsabgeordneter, sagte: „Man kann dem WESER-KURIER zu dieser Veranstaltung gratulieren. Das Sommerfest hat Wiederholungspotenzial.“