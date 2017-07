Der Stadtmusikanten-Express fährt sechsmal am Tag durch Bremen und präsentiert den Besuchern touristische Highlights. (Christina Kuhaupt)

Bremen ist ein bisschen wie Italien, erzählt Götz-Ullrich Johl. Dort führen alle Wege nach Rom. In Bremen führen alle Wege zur Weser. Götz-Ullrich Johl ist einer der zwei Fahrer des neuen Stadtmusikanten-Expresses, der Touristen durch die Stadt fährt. Auf der Tour beweist er, dass er nicht übertrieben hat.

Ausgangspunkt ist die Touristen-Information am Markt. Von dort geht es direkt in Richtung Weser, dann biegt Johl zum Osterdeich ab. Die Weser ist ständiger Begleiter der 50-minütigen Fahrt durch die Innenstadt, das Viertel und die Ausläufer der Überseestadt. Der neue Stadtmusikanten-Express fährt seit zwei Wochen durch Bremen.

Fahrer Götz-Ullrich Johl. (Christina Kuhaupt)

Die rot-weiße Bahn hat die sogenannten Emmas abgelöst, deren Betrieb wegen fehlender Ersatzteile eingestellt worden ist. Insgesamt 1168 Fahrgäste haben die neue Attraktion in den ersten zehn Tagen genutzt. Bei insgesamt sechs Fahrten am Tag und 56 Menschen, die maximal befördert werden können, ergibt sich eine Auslastung von einem Drittel.

"Es ist, als habe Bremen auf die Bahn gewartet."

Das sei eine sehr gute Zahl, sagt Maike Bialek, Pressesprecherin der Bremer Tourismus Zentrale. Und auch der Betreiber Jörn Frenzel ist begeistert über den Start. „Die Bahn wird super angenommen“, sagt er. Von Bremerinnen und Bremern, aber auch von Touristen. Immer wieder sehe er Menschen, die Fotos oder Videos machten, wenn sie den Stadtmusikanten-Express in der Stadt erblicken. „Es ist, als habe Bremen auf die Bahn gewartet“, schwärmt er.

Betreiber Jörn Frenzel.

Auch im Viertel winken viele Menschen der Bahn oder schauen neugierig hinterher. Johl erzählt von dem jungen Publikum und der Kultur-Szene im Ostertor. Die Fahrgäste schauen angetan nach draußen. „Ich könnte mir vorstellen, dort zu wohnen“, sagt Martin Buchner. Der Pfarrer stammt aus Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz. Er hat sich vor seinem Bremen-Besuch im Internet informiert, wie er die Stadt am besten erkunden kann. Was er sieht, gefällt ihm.

Konzept in sechs Wochen

Nach dem Aus der Emmas wollte Frenzel die Bahn unbedingt so schnell wie möglich in Betrieb nehmen. Innerhalb von nur sechs Wochen hat er ein Konzept aufgestellt und die Bahn auf der Insel Rügen gekauft. Grund für seine Eile ist die Sommersaison. „Die wollten wir unbedingt noch mitnehmen“, erklärt er. Auch die Ferien in den anderen Bundesländern seien wirtschaftlich wichtig.

„Anfang Juli war die beste Zeit zum Start.“ Der Betreiber ist erleichtert über den sich einstellenden Erfolg. „Viele Freunde und Bekannte haben gesagt, dass ich es nicht tun soll“, sagt er. Schnell schiebt er hinterher, dass er es aber immer wieder tun würde. Seine Idee scheint anzukommen.

Dieser Eindruck bestätigt sich während der Fahrt mit Johl: Die Bahn ist zwar nicht bis auf den letzten Platz gefüllt, trotzdem sehr gut ausgelastet. Neben Martin Buchner fährt auch eine Gruppe spanisch sprechender Mensch mit. Handys und Fotoapparate werden immer wieder gezückt. Es scheint, als gefalle Bremen auch ihnen. „Besonders die imposanten Bauten“, sagt Buchner. Gemeint ist der Marktplatz mit dem Rathaus, der Bürgerschaft und der Handelskammer.

Martin Buchner. (Christina Kuhaupt)

Nach der Runde durch das Viertel biegt Johl wieder ab. Natürlich in Richtung Weser. Die Bahn bewegt sich direkt an der Schlachte entlang. Fünfmal täglich fährt sie die Tour durch die Bremer Innenstadt, eine weitere geht in die Überseestadt. Im Gegensatz zu Rundfahrten mit Bussen kann die Bahn auch enge Gassen, den Marktplatz oder die Schlachte befahren. Attraktionen, die Besucher sonst eventuell nicht zu sehen bekämen.

„Die Bahn vermittelt in kurzer Zeit einen guten Überblick über die Stadt“, sagt Frenzel. Etwas, das gerade für ältere und weniger mobile Fahrgäste wichtig sei. „Sonst sitzen sie vielleicht im Café und sehen viel weniger.“ Viele Fahrgäste seien von der Runde durch die Überseestadt angetan. Frenzel hofft, dass so auch mehr Besucher dorthin gelangen.

Keine ausgebildeten Stadtführer

Überhaupt gebe es kaum negatives Feedback, sagt Frenzel. „Höchstens, weil mal eine Ansage nicht gut war.“ Aber da befinde man sich noch in einer Lernphase. Zunächst sei es geplant gewesen, Ansagen während der Fahrt vom Band laufen zu lassen. „Mittlerweile machen das aber die Fahrer selbst“, sagt Frenzel. Dann sei der Kontakt mit den Gästen enger und es mache den Fahrern sehr viel Spaß.

Der Betreiber hat zwei Fahrer abgestellt, die sich die Fahrten teilen. Beide sind keine ausgebildeten Stadtführer. „Es macht ihnen viel Spaß, täglich lernen sie Neues.“ Das bestätigt auch Johl. Er fährt hauptsächlich, ein Kollege übernimmt, wenn er im Urlaub ist oder frei hat. Dass es Spaß macht, merkt man während der Fahrt. Johl erzählt nahezu die komplette Fahrt.

Mal ist es die Geschichte der umgedrehten Kommode, ein paar Meter weiter schwärmt er von Werder Bremen und die Überseestadt preist er als „Tor zur Neuen Welt“ an. Er hat sich bereits einiges an Fachwissen angeeignet. „Wir hatten einige Vorgaben, was wir erzählen sollen.“ Aber mit der Zeit komme immer mehr Wissenswertes hinzu.

Klingel musste ausgewechselt werden

Auch Betreiber Jörn Frenzel freut sich, dass der Kontakt mit den Fahrgästen nicht zu kurz kommt. „Wir gehen immer mehr zu direkten Ansagen über.“ Oder auch komplett, so wie bei Johl. Der Fahrt hat es keinen Abbruch getan, man hat nicht das Gefühl, etwas verpasst oder nicht ausreichend erklärt bekommen zu haben.

Auch bei einer anderen Sache musste Frenzel von seinem ursprünglichen Plan abweichen. Er erzählt, dass er die Klingel der Bahn habe auswechseln müssen. „Wir hatten erst eine normale Straßenbahn-Klingel.“ Aber da seien die Menschen nicht aus dem Weg gegangen. „Sie haben das mit einer Straßenbahn verbunden, sind dann nicht zur Seite gegangen, weil sie ja nicht auf den Gleisen standen.“

Mittlerweile klingelt der Stadtmusikanten-Express wie seine Namensgeber. Sind Passanten im Weg wie auf dem Marktplatz betätigt Johl die Klingel. Es klingt, als krähe ein Hahn und die Passanten gehen aus dem Weg. Die Klingel ist nötig, da die Bahn mit einem Elektro-Antrieb funktioniert und nahezu nicht zu hören ist.

Einmonatige Pause im Herbst

Probleme mit dem Ladezustand gab es bisher nicht, erzählt Frenzel. Der Elektro-Antrieb soll, laut Hersteller, für mindestens 150 Kilometer am Tag ausreichen. Die Bahn fährt rund 80 Kilometer während ihrer sechs Touren. „Wir könnten zwei Tage durchhalten“, sagt Frenzel. Um sicherzugehen, werde die Bahn allerdings jeden Abend geladen. Durch den umweltschonenden und leisen Antrieb ist während der Fahrt kaum ein Geräusch zu hören, Passanten müssen allerdings auch nicht aus dem Weg springen.

Die Bahn fährt noch bis Ende Oktober durch Bremen, dann folgt eine einmonatige Pause. Im Dezember fährt der Express dann mit verändertem Fahrplan und neuer Routenführung zum Weihnachtsmarkt. Die Zeit bis dahin ist eine „Lernphase“, sagt Frenzel. Er will herausfinden, ob es sich lohnt, mehr Fahrten anzubieten, früher zu starten oder häufiger in die Überseestadt zu fahren.