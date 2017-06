Die Ermittlungsgruppe Straßendeal der Bremer Polizei, 2016 gegründet, hatte den Mann und zwei weitere Verdächtige (35 und 43) schon zu Jahresbeginn im Visier. Zwei von ihnen genutzte Wohnungen in der Bahnhofsvorstadt wurden ebenfalls beobachtet.

Bei einer Durchsuchung im April entdeckte die Polizei nach ihren Angaben dort verkaufsfertiges Cannabis und für den Drogenhandel typische Utensilien. Zwei Tage später sei der 28-jährige Hauptverdächtige schon wieder seinen Geschäften nachgegangen.

Bei der nächsten Wohnungsdurchsuchung Ende Mai schmiss der 28-Jährige eine mit Cannabis gefüllte Einkaufstüte aus dem Fenster. Den Beutel fing ein Fußgänger (30) auf. Doch der dachte nicht daran, ihn der Polizei zu übergeben. Zivilfahnder stoppten ihn, als er mit dem Stoff verschwinden wollte. Auch gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

In der Wohnung fanden die Polizisten weiteres Cannabis, Zubehör, Geld und ein Messer in der Kleidung des 28-Jährigen. Insgesamt wurden mehr als 300 Gramm an Betäubungsmitteln beschlagnahmt.

Die Ermittlungen auch gegen die beiden anderen Verdächtigen dauerten an, sagt die Polizei.

Die Beamten würden ihre Arbeit gegen Straßenkriminalität unvermindert fortsetzen. Sowohl offene Drogenszenen als auch die Straßendealer selbst stünden dabei im polizeilichen Fokus.