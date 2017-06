Von oben gut zu erkennen – der Stern ist zur Hälfte umgebaut. Mit einer roten Fahrbahn und breiten, weiß aufgezeichneten Schutzflächen für Radfahrer. (Nico Mehl)

Halbzeit am Stern und es sieht gut aus aus Sicht des Bremer Amtes für Straßen und Verkehr (ASV). Der Umbau der südlichen Hälfte des Verkehrsknotenpunktes sei „insgesamt überraschend entspannt“ verlaufen, bilanziert ASV-Sprecher Martin Stellmann und schaut entsprechend gelassen auf die am Mittwoch beginnende Baustelle für die nördliche Seite. „Das Dickste haben wir durch. Und jetzt beginnt auch noch die Ferienzeit mit sinkender Verkehrsbelastung – das hilft uns zusätzlich.“

Seit Anfang Mai wird der Stern umgestaltet. In zwei Etappen, jeweils der halbe Kreisel bleibt dabei für den Verkehr gesperrt. Und von dem gibt es reichlich: Täglich fahren hier bis zu 30.000 motorisierte Verkehrsteilnehmer, rund 5500 Radfahrer und 430 Straßenbahnen.

Kfz-Verkehr künftig einspurig

Ziel der Baumaßnahme ist es, den Kreisverkehr übersichtlicher und damit weniger unfallträchtig zu machen. Erreicht werden soll dies in erster Linie durch eine klarere Trennung der Spuren von Auto- und Fahrradfahrern. Die Radler bekommen eine rote und somit deutlich besser erkennbare Fahrspur sowie einen breiteren Schutzstreifen zur Autofahrbahn. Außerdem werden die Ausfahrten für den Kraftfahrzeugverkehr stumpfer, womit die Radfahrer mehr ins Sichtfeld der Autofahrer rücken. Um dafür den notwendigen Platz zu haben, wird der Kfz-Verkehr künftig nicht mehr zweispurig, sondern nur noch einspurig durch den Stern fahren.

Wie das ausschaut, ist ab sofort erfahrbar. Die südliche Hälfte des Kreisels ist fertig und ab Mittwochmorgen für den Verkehr freigegeben. Das erste Etappenziel wurde damit wie geplant erreicht, erläuterte Martin Stellmann am Dienstagnachmittag. Vom 4. Mai bis 21. Juni war der südliche Bereich des Sterns gesperrt, vom 21. Juni bis 18. Juli folgt der zweite Teil der Großbaustelle. „Heute Nacht wird mit dem Rückbau der Sperrungen und der Beschilderung im südlichen Teil begonnen, ab Mittwoch beginnt die Baustelle für den nördlichen Bereich.“

Für Autofahrer bedeutet dies, dass der Stern ab Mittwoch wieder zur Wachmannstraße, zum südlichen Teil der Hollerallee, zum westlichen Teil der Parkallee sowie zur stadtauswärtigen Spur der Hermann-Böse-Straße befahrbar ist. Im Gegenzug werden ab sofort die anderen bislang offenen Straßen gesperrt sein. Geplant ist dies bis zum 18. Juli, und Stellmann ist optimistisch, auch hier den Zeitplan einhalten zu können. „Im Moment haben wir zumindest keine Indikatoren, dass wir am Bauterminplan etwas drehen müssen.“

Weniger Probleme als erwartet

Was nicht bedeutet, dass es in der ersten Halbzeit keine Verzögerungen gab. Zumeist verursacht durch Leitungen, die zahlreich im Erdreich auftauchten, nicht wenige davon Altleitungen, die nirgendwo katalogisiert waren, erläutert der ASV-Sprecher. „Wir hatten ja nicht die Möglichkeit, vorher mal nachzusehen, was da so alles liegt.“ Doch wo es zu Verzögerungen kam, habe man das durch Nachtarbeit wieder aufholen können. „Und insgesamt gab es weniger Probleme als erwartet.“

Mehr zum Thema Staus am gesperrten Stern Der Bremer Verkehrsknoten „Am Stern“ wird durch Bauarbeiten an Fahrbahn und Gleisen bis Mitte Juli ... mehr »

Dies gelte auch für den Ärger mit Anwohnern, freut sich Stellmann, der dies auch darauf zurückführt, dass seine Behörde von Beginn an stets mit offenen Karten gespielt habe. „Wir haben das nicht schön geredet, sondern gesagt, dass es anstrengend für alle wird. Ich denke, diese Wahrheit hat uns geholfen“, sagt er zurückblickend.

Auf den ausgewiesenen Umleitungsstrecken habe man den verstärkten Verkehr natürlich gemerkt, auch hier habe es aber keine größeren Probleme gegeben. Für Aufsehen hätten dagegen allerlei ortskundige Autofahrer gesorgt, die den Stern von der Parkallee aus über die Parkstraße und die Franz-Liszt-Straße zur Hollerallee umfahren wollten und dabei die Einbahnstraßenreglung in der Franz-Liszt-Straße geflissentlich ignorierten. Bei Martin Stellmann sorgt dies im Nachhinein nur für Kopfschütteln: „Offensichtlich und mehrfach gegen die Einbahnstraße – das ist eine Qualität, die wir bisher auch noch nicht kannten.“

Gleisarbeiten schon beendet

Keine neuen Auswirkungen hat der Baustellenwechsel von der Süd- zur Nordseite des Kreisels auf Busse und Bahnen. Die Bremer Straßenbahn AG hat ihre eigenen Baumaßnahmen ohnehin schon vor mehr als einer Woche beendet, betroffen von den Straßenbauarbeiten sind allerdings weiterhin die schon bislang umgeleitete Buslinie 24 sowie die Nachtlinien N3 und N9.

Ähnliches gilt für die Regionalbuslinien 630 und 670 des Verkehrsverbundes Bremen/Niedersachsen. Sie fahren wie schon seit Anfang Mai weiterhin Umwege um den Kreisel. Wegen der Baustelle vor dem Hauptbahnhof starten und enden die VBN-Buslinien aber bis zum 28. Juli nicht mehr am Bahnhof, sondern an Haltestellen am Breitenweg und am Cinemaxx.