Symbolbild. (dpa)

In keinem anderen Bundesland als in Hamburg hat der Blitz im vergangenen Jahr häufiger eingeschlagen. Das geht aus dem jährlich erscheinenden Blitzatlas des Blitzinformationsdienstes der Firma Siemens ("Blids") hervor, der am Donnerstag vorgestellt wurde. Bremen dagegen liegt im Bundesländervergleich auf Position 13, mit einer Dichte von 0,8 Blitzen pro Quadratkilometer.

Demnach gingen 1,65 Blitze pro Quadratkilometer im vergangenen Jahr in Hamburg herunter. Grund seien laut "Blids" wenige, aber dafür umso intensivere Gewitter. Insgesamt gab es 1215 sogenannte Erdblitze. In Bremen waren es 308.

(Blids/Siemens)

Der Blick auf den Bundesländervergleich offenbart das Phänomen, dass Metropolen gefährdeter sind als die Provinz. Größere Hitze in Ballungsgebieten kann für mehr Blitze sorgen: Die Hitze führt dazu, dass mehr Wasser verdunstet, mithin mehr Energie in die Luft gelangt.

Die Blitz-Hauptstadt Deutschlands ist der nordrhein-westfälische Landkreis Wesel. Dort registrierte "Blids" im vergangenen Jahr 4,1 Blitzeinschläge pro Quadratkilometer. Auf Platz zwei und drei folgen die bayerische Stadt Aschaffenburg und der Landkreis Borken in Nordrhein-Westfalen.

Niedrigste Stand seit 1999

Die Daten für 2016 zeigen: Es war isgesamt ein blitzarmes Jahr in Deutschland. Die Zahl der Blitzeinschläge ging auf 431.644 zurück. Der Wert liegt deutlich unter dem aus dem Jahr 2015, als noch rund 550.000 Einschläge ermittelt wurden. Das ist der niedrigste Stand an Blitzeinschlägen seit 1999. "Hauptgrund ist, dass im normalerweise blitzreichen August sehr wenige Gewitter zu verzeichnen waren", heißt es laut Stephan Thern, Leiter des Blids, in der Mitteilung. "Mit dem Landkreis Wesel – einer eigentlich blitzarmen Region – haben wir dabei erneut einen Überraschungssieger: Dies lag an wenigen, dafür aber sehr heftigen Gewittern im Mai und Juni, bei denen ein Großteil der Blitze im Landkreis eingeschlagen sind."

Der Blitz-Atlas beruht sich auf Messungen von 160 Antennen, die der Blitzinformationsdienst in Europa ungefähr alle 200 Kilometer aufgestellt hat. Schlägt ein Blitz ein, erreicht das Signal die Antennen zu unterschiedlichen Zeiten. (mmi)