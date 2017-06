In der Martinistraße sollen testweise Querungshilfen entstehen, um zu prüfen, wie sie sich auf den Verkehr auswirken. (Frank Thomas Koch)

Mit Unverständnis reagiert die Handelskammer Bremen auf die von Bausenator Joachim Lohse (Grüne) angekündigten provisorischen Mittelinseln in der Martinistraße. Ein Beitrag zur notwendigen Aufwertung der Bremer Innenstadt sei in dieser unabgestimmten Maßnahme nicht zu erkennen, so die Handelskammer am Montag.

Mehr zum Thema Mittelinseln für die Martinistraße Die Martinistraße bekommt ab Herbst Querungshilfen in Form von Mittelinseln. Zunächst als Test, um ... mehr »

Im Zusammenhang der Innenstadtentwicklung müsse es bei der Martinistraße generell um folgende drei Aspekte gehen: um die bessere Verknüpfung von Obernstraße und Schlachte, um Optimierungen für den motorisierten Verkehr und bei der Erreichbarkeit des Parkhauses Pressehaus sowie insbesondere auch um die Frage, wie sich die Geschäftslagen in den Erdgeschossen attraktiver gestalten lassen. Für eine derart anspruchsvolle Aufgabenstellung, so die Handelskammer, sei ein städtebauliches Gesamtkonzept erforderlich.